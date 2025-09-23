Польша вновь открывает границу с Белоруссией

"Окончание этих учений снижает - хотя и не могу сказать, что устраняет - различные угрозы, и, учитывая экономические интересы польских перевозчиков и железных дорог, мы пришли к выводу, что эта мера достигла своей цели", - заявил во вторник, 23 сентября, премьер-министр страны Дональд Туск. Он оговорил, однако, что если напряженность усилится, то Варшава "не будет колебаться и примет соответствующее решение".

Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Белароруссией в ночь на 12 сентября. Тремя днями ранее, анонсируя это решение, Туск связал его с началом "очень агрессивных с точки зрения военной доктрины" маневров "Запад-2025", запланированных с 12 по 16 сентября.