Польша вновь открывает границу с Белоруссией

23 сентября, 2025 17:57

Мир

Польша в ночь с 24 на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые были закрыты около двух недель назад в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

"Окончание этих учений снижает - хотя и не могу сказать, что устраняет - различные угрозы, и, учитывая экономические интересы польских перевозчиков и железных дорог, мы пришли к выводу, что эта мера достигла своей цели", - заявил во вторник, 23 сентября, премьер-министр страны Дональд Туск. Он оговорил, однако, что если напряженность усилится, то Варшава "не будет колебаться и примет соответствующее решение".

Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Белароруссией в ночь на 12 сентября. Тремя днями ранее, анонсируя это решение, Туск связал его с началом "очень агрессивных с точки зрения военной доктрины" маневров "Запад-2025", запланированных с 12 по 16 сентября.

В 2026-м поднимут пособия по рождению ребёнка и по уходу за ним

19:08

Важно

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

Чума ударила по людям: свиноферма увольняет работников

18:57

Бизнес

Крупнейшая свиноферма Эстонии Ekseko вынуждена  из-за чумы свиней уволить свыше 40 человек; предприятие рассчитывает на государственную помощь, но не может предположить, когда возобновится производство, пишет Sakala.

Крупнейшая свиноферма Эстонии Ekseko вынуждена  из-за чумы свиней уволить свыше 40 человек; предприятие рассчитывает на государственную помощь, но не может предположить, когда возобновится производство, пишет Sakala.

«RNP нельзя доверять»: в Рижской думе пересматривают договоры с жильцами

18:43

Важно

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Трагическая история: британская звезда узнала о предках из Латвии

18:32

Важно

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

18:28

ЧП и криминал

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

«Потом не жалуйтесь»: Польша заявила, что будет сбивать самолёты России над НАТО

18:14

Мир

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

