Польша не будет задерживать Нетаньяху, несмотря на ордер

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что его израильский коллега Биньямин Нетаньяху не будет арестован, если в конце января приедет в страну на 80-летие освобождения Освенцима.

Обеспечить Нетаньяху гарантии безопасности вопреки ордеру, выданному Международным уголовным судом, попросил президент Польши Анджей Дуда. В итоге кабмин Польши опубликовал соответствующую резолюцию.

Анонсируя ее журналистам, Туск отметил: "Я не могу себе представить, чтобы политические лидеры Израиля не смогли безопасно участвовать в праздновании годовщины освобождения Освенцима, это совершенно неприемлемо".

Прилетит ли в Польшу Нетаньяху, пока неизвестно. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с войной в Газе. Израиль эти обвинения категорически отвергает.

Польша - член МУС, и должна задерживать разыскиваемых людей. У суда, однако, нет возможности обеспечить соблюдение этого требования.

Накануне, как сообщает телеканал CNN, Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против должностных лиц МУС в качестве ответной меры на выданный судом ордер на арест Нетаньяху. Санкции грозят за "попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников".