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Польша не будет задерживать Нетаньяху, несмотря на ордер

Euronews 10 января, 2025 20:36

Мир 0 комментариев

Польский премьер-министр Дональд Туск дал гарантии безопасности Биньямину Нетаньяху и другим высокопоставленым политикам Израиля, которые приглашены на юбилей освобождения Освенцима. На аресте Нетаньяху настаивает Международный уголовный суд.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что его израильский коллега Биньямин Нетаньяху не будет арестован, если в конце января приедет в страну на 80-летие освобождения Освенцима.

Обеспечить Нетаньяху гарантии безопасности вопреки ордеру, выданному Международным уголовным судом, попросил президент Польши Анджей Дуда. В итоге кабмин Польши опубликовал соответствующую резолюцию.

Анонсируя ее журналистам, Туск отметил: "Я не могу себе представить, чтобы политические лидеры Израиля не смогли безопасно участвовать в праздновании годовщины освобождения Освенцима, это совершенно неприемлемо".

Прилетит ли в Польшу Нетаньяху, пока неизвестно. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с войной в Газе. Израиль эти обвинения категорически отвергает.

Польша - член МУС, и должна задерживать разыскиваемых людей. У суда, однако, нет возможности обеспечить соблюдение этого требования.

Накануне, как сообщает телеканал CNN, Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против должностных лиц МУС в качестве ответной меры на выданный судом ордер на арест Нетаньяху. Санкции грозят за "попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников".

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Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы

Мир 14:55

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Новости Латвии 14:43

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Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

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Новости Латвии 14:07

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Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

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