Полностью парализованный смог заговорить через имплант. Его первая просьба удивила врачей

Во время операции в моторную кору головного мозга поместили две квадратные решётки электродов. Пациент находился в состоянии, когда он не мог сделать ни одного произвольного движения — даже минимального. Это был первый известный случай, когда коммуникация стала возможной исключительно через прямую нейронную активность.

Несколько месяцев ушло на подбор конфигурации: сначала он научился давать двоичные ответы (да/нет), затем — управлять спеллером, который выводил речь по буквам. Скорость была очень низкой — примерно одна буква в минуту, но этого хватило для связных фраз.

Среди первых самостоятельных сообщений пациента:

просьба дать пиво,

просьба включить группу Tool “громко”,

просьба к матери сделать массаж головы,

заказ еды — карри.

Руководитель исследования, нейробиолог Йонас Циммерманн, отмечает, что это первый научно подтверждённый случай общения человека, у которого полностью утрачена вся произвольная моторика, включая движения глаз. Имплант стал единственным каналом связи с внешним миром.