Политолог: в программе партии «Восходящее солнце — Латвии» нет концепции экономического развития

24 августа, 2025 10:48

скриншот с LTV

В программе новой партии "Восходящее солнце - Латвии" в сфере народного хозяйства, экономики и управления государством отсутствует фундаментальная концепция общего экономического развития - ничего не сказано о том, как достичь того, чтобы Латвия развивалась быстрее и успешнее, сказал агентству LETA политолог и директор пиар-агентства Mediju tilts Филипп Раевский.

В программе партии, по его словам, есть как сильные, так и слабые стороны. Сильная сторона - национальная и консервативная, "вещи, написанные, как по книге, несомненно соответствующие идеологическому позиционированию партии".

Слабая сторона, в свою очередь, связана с народным хозяйством, транспортом и всем, что приумножает богатство страны.

Что касается грядущих выборов в Сейм, то Раевский сказал, что пока ещё слишком рано прогнозировать шансы "Восходящего солнца - Латвии": "Это совершенно новая партия, новые люди, нет ни одного политика с большим опытом". 

По поводу партий, с которыми новая политическая сила могла бы сотрудничать, политолог заявил, что легче сказать, с кем она скорее всего сотрудничать не будет: это все партии, ориентированные на русскоязычный электорат.

"У остальных партий проблем может не быть, но дьявол кроется в деталях - как эта партия будет привлекать к себе внимание и кого они в этом процессе определят во враги. Им придётся наступить кому-то на ногу, чтобы показать свою силу", - считает эксперт.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

