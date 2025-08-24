Политолог: в программе партии «Восходящее солнце — Латвии» нет концепции экономического развития

В программе партии, по его словам, есть как сильные, так и слабые стороны. Сильная сторона - национальная и консервативная, "вещи, написанные, как по книге, несомненно соответствующие идеологическому позиционированию партии".

Слабая сторона, в свою очередь, связана с народным хозяйством, транспортом и всем, что приумножает богатство страны.

Что касается грядущих выборов в Сейм, то Раевский сказал, что пока ещё слишком рано прогнозировать шансы "Восходящего солнца - Латвии": "Это совершенно новая партия, новые люди, нет ни одного политика с большим опытом".

По поводу партий, с которыми новая политическая сила могла бы сотрудничать, политолог заявил, что легче сказать, с кем она скорее всего сотрудничать не будет: это все партии, ориентированные на русскоязычный электорат.

"У остальных партий проблем может не быть, но дьявол кроется в деталях - как эта партия будет привлекать к себе внимание и кого они в этом процессе определят во враги. Им придётся наступить кому-то на ногу, чтобы показать свою силу", - считает эксперт.