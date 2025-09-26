Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Политика жесткой экономии это бутафория, цифры фиктивные: мнение

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 10:24

Мнения 0 комментариев

TV24

Имантс Парадниекс, эксперт по вопросам демографии, политик и консультант парламентской фракции Национального объединения, в передаче TV24 “Ziņu TOP” раскритиковал поиски экономии со стороны правительства, назвав их фиктивными и не представляющими собой настоящей реформы в сфере сокращения расходов.

По словам Парадниекса, часть из сэкономленных 172 миллионов евро является фикцией. Кроме того, по его мнению, министры лишь формально выполнили поручение Кабинета министров, «обтыскав» миллионы для экономии.

«По сути, режим экономии, ревизия так и не были проведены», — отметил он. Парадниекс, который в нескольких правительствах участвовал в формировании бюджета как представитель Бюджетной комиссии от Национального объединения, напомнил, что ещё во времена правительства Домбровскиса обещали начать составление бюджета “с нуля”, ввести режим экономии и пересмотреть все расходы. «Это не первый раз. Каждый раз всё откладывается, как будто на это нет времени», — подчеркнул он.

Парадниекс считает, что во всём этом присутствует большая доля фикции. По его словам, серьёзные меры экономии в государственном управлении до сих пор не реализованы, и это является глобальной проблемой. То же касается и сокращения чиновников или их замены. «Не важно, как работает сотрудник — главное, чтобы ничего плохого не произошло. Но работать по такому принципу нельзя», — сказал он.

«Это глобальная проблема, для её решения нужна внутренняя решимость», — подытожил Парадниекс.

Трамп введет пошлины на импорт лекарств, кухонных шкафов и тяжелых грузовиков

Мир 11:13

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Подарок жителям Юрмалы: вводится скидка 90% для налога на жилье

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

И снова с нами великолепный Леонардо Ди Каприо! Киноафиша 26 сентября — 2 октября

Киноафиша 10:58

Киноафиша 0 комментариев

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Угроза нацбезопасности: научная электронная библиотека под запретом

ЧП и криминал 10:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Местных яблок в магазинах не будет: урожай крайне скудный

Важно 10:44

Важно 0 комментариев

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Латышские СМИ 10:39

Латышские СМИ 0 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Руководство Центрального рынка в отставку: оппозиция созывает Рижскую думу

Важно 10:28

Важно 0 комментариев

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

