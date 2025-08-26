Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Три года спустя эта тактика вдохновляет страны НАТО на восточном фланге. Польша и Финляндия прямо изучают возможность восстановления болот как двойного щита: они одновременно задерживают бронетехнику и поглощают углекислый газ. В Польше болота уже включены в проект «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых. «Это ситуация win-win, которая позволяет достичь многих целей одновременно», — говорит директор по вопросам природы в Минэкологии Финляндии Тарья Хааранен.

Смысл прост: осушенные торфяники выделяют миллионы тонн парниковых газов и легко проходимы для техники. А вот залитые водой топи превращаются в непроходимую трясину и удерживают углерод. В ЕС подсчитали, что в 2022 году деградированные торфяники выбросили 124 млн тонн парниковых газов — почти столько же, сколько вся экономика Нидерландов.

Европа обязалась восстановить 30% деградированных торфяников к 2030 году, и увязка «экология + оборона» может ускорить процесс. «С точки зрения водного режима это довольно просто и быстро: закрываешь дренажные канавы — и за год-два участок снова превращается в болото», — объясняет эстонский эколог Авелиина Хелм.

Балтия пока осторожничает: официальные ведомства ссылаются на планы укрепления границ, но о массовом восстановлении торфяников речи нет. Хотя учёные напоминают: только в Эстонии и Латвии болота занимают около 10% территории, и многие из них ещё можно вернуть к жизни.

Не все разделяют энтузиазм. В Эстонии жители протестовали против «разболачивания», опасаясь подтоплений и гибели лесов. А крупнейший вызов — аграрии: 85% польских торфяников деградировали именно из-за того, что их осушили ради полей. «Без фермеров эта программа не взлетит. Их надо не просто компенсировать, а дать возможность зарабатывать на новой продукции», — отмечает польский эколог Виктор Котовский.

Тем не менее для военных и климатологов этот союз природы и обороны выглядит соблазнительно. «Природа — наш союзник, и мы хотим её использовать», — признал замминистра обороны Польши Чезары Томчик.