Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Редакция PRESS 26 августа, 2025 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Три года спустя эта тактика вдохновляет страны НАТО на восточном фланге. Польша и Финляндия прямо изучают возможность восстановления болот как двойного щита: они одновременно задерживают бронетехнику и поглощают углекислый газ. В Польше болота уже включены в проект «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых. «Это ситуация win-win, которая позволяет достичь многих целей одновременно», — говорит директор по вопросам природы в Минэкологии Финляндии Тарья Хааранен.

Смысл прост: осушенные торфяники выделяют миллионы тонн парниковых газов и легко проходимы для техники. А вот залитые водой топи превращаются в непроходимую трясину и удерживают углерод. В ЕС подсчитали, что в 2022 году деградированные торфяники выбросили 124 млн тонн парниковых газов — почти столько же, сколько вся экономика Нидерландов.

Европа обязалась восстановить 30% деградированных торфяников к 2030 году, и увязка «экология + оборона» может ускорить процесс. «С точки зрения водного режима это довольно просто и быстро: закрываешь дренажные канавы — и за год-два участок снова превращается в болото», — объясняет эстонский эколог Авелиина Хелм.

Балтия пока осторожничает: официальные ведомства ссылаются на планы укрепления границ, но о массовом восстановлении торфяников речи нет. Хотя учёные напоминают: только в Эстонии и Латвии болота занимают около 10% территории, и многие из них ещё можно вернуть к жизни.

Не все разделяют энтузиазм. В Эстонии жители протестовали против «разболачивания», опасаясь подтоплений и гибели лесов. А крупнейший вызов — аграрии: 85% польских торфяников деградировали именно из-за того, что их осушили ради полей. «Без фермеров эта программа не взлетит. Их надо не просто компенсировать, а дать возможность зарабатывать на новой продукции», — отмечает польский эколог Виктор Котовский.

Тем не менее для военных и климатологов этот союз природы и обороны выглядит соблазнительно. «Природа — наш союзник, и мы хотим её использовать», — признал замминистра обороны Польши Чезары Томчик.

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

