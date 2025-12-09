Politico: США хотят, чтобы Украина уступила РФ весь Донбасс

Мирные переговоры по Украине застопорились из-за одного вопроса: как заставить Киев полностью уступить Кремлю территорию Донбасса. Об этом пишет в понедельник, 8 декабря, онлайн-издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

"По вопросу территории позиция американцев проста: Россия требует от Украины уступить территории - и американцы продолжают размышлять над тем, как этого добиться, - цитирует редакция своего собеседника. - Американцы настаивают, что Украина должна оставить Донбасс…так или иначе".

Со своей стороны Киев настаивает, что любая мирная сделка должна включать в себя замораживание боевых действий по нынешней линии фронта, напоминает издание.

Зеленский против уступок территорий

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 8 декабря , заявил, что "Украина не имеет ни юридического, ни морального права отказываться от своих территорий в пользу России". Россия же "безусловно, настаивает", чтобы украинцы отдали территории, передает слова украинского лидера агентство "Укрiнформ" на своем сайте .

Между тем Соединенные Штаты "работают над поиском компромисса, который удовлетворит обе стороны", указал Зеленский.

Какую территорию Украины контролирует Россия

По данным агентства Reuters, к сегодняшнему дню РФ контролирует 19,2% территории Украины, включая аннексированный Крым, всю Луганскую область, более 80% Донецкой области, около 75% Херсонской и Запорожской областей, а также части Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Президент США Дональд Трамп 7 декабря, отвечая на вопросы журналистов на полях вручения премии Центра Кеннеди в Вашингтоне, заявил, что "немного разочарован" тем, что Владимир Зеленский к тому моменту "еще не прочитал" последнее мирное предложение США . При этом глава американского государства сообщил, что, как он полагает, Россия с этим предложением согласна, хотя Москва "предпочла бы получить всю страну".

Комментируя в беседе с Politico сложившуюся на переговорах ситуацию, высокопоставленный европейский чиновник подчеркнул, что сейчас "важно, как поведут себя США - как медиатор или тот, кто склоняется на сторону России". При этом он напомнил и о том, что Киев до сих пор ждет прояснения вопроса о том, какие гарантии безопасности готов предоставить ему Вашингтон.