Politico: США хотят, чтобы Украина уступила РФ весь Донбасс

© Deutsche Welle 9 декабря, 2025 11:43

Мир

Американцы настаивают на том, чтобы Украина уступила России всю территорию Донбасса, рассказал высокопоставленный европейский чиновник онлайн-изданию Politico. Зеленский говорит о невозможности уступок территорий.

Мирные переговоры по Украине застопорились из-за одного вопроса: как заставить Киев полностью уступить Кремлю территорию Донбасса. Об этом пишет в понедельник, 8 декабря, онлайн-издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

"По вопросу территории позиция американцев проста: Россия требует от Украины уступить территории - и американцы продолжают размышлять над тем, как этого добиться, - цитирует редакция своего собеседника. - Американцы настаивают, что Украина должна оставить Донбасс…так или иначе".

Со своей стороны Киев настаивает, что любая мирная сделка должна включать в себя замораживание боевых действий по нынешней линии фронта, напоминает издание.

Зеленский против уступок территорий

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 8 декабря , заявил, что "Украина не имеет ни юридического, ни морального права отказываться от своих территорий в пользу России". Россия же "безусловно, настаивает", чтобы украинцы отдали территории, передает слова украинского лидера агентство "Укрiнформ" на своем сайте .

Между тем Соединенные Штаты "работают над поиском компромисса, который удовлетворит обе стороны", указал Зеленский.

Какую территорию Украины контролирует Россия

По данным агентства Reuters, к сегодняшнему дню РФ контролирует 19,2% территории Украины, включая аннексированный Крым, всю Луганскую область, более 80% Донецкой области, около 75% Херсонской и Запорожской областей, а также части Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Президент США Дональд Трамп 7 декабря, отвечая на вопросы журналистов на полях вручения премии Центра Кеннеди в Вашингтоне, заявил, что "немного разочарован" тем, что Владимир Зеленский к тому моменту "еще не прочитал" последнее мирное предложение США . При этом глава американского государства сообщил, что, как он полагает, Россия с этим предложением согласна, хотя Москва "предпочла бы получить всю страну".

Комментируя в беседе с Politico сложившуюся на переговорах ситуацию, высокопоставленный европейский чиновник подчеркнул, что сейчас "важно, как поведут себя США - как медиатор или тот, кто склоняется на сторону России". При этом он напомнил и о том, что Киев до сих пор ждет прояснения вопроса о том, какие гарантии безопасности готов предоставить ему Вашингтон.

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

