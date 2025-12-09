Полетим вместе: airBaltic договорился с Lufthansa о совместных рейсах

"AirBaltic" сообщает, что с 17 декабря "Lufthansa" добавит свой код рейсов (LH) на полеты "airBaltic" между Ригой и Франкфуртом, а "airBaltic", в свою очередь, присвоит свой код (BT) рейсам "Lufthansa" по тому же маршруту.

Соглашение о совместных рейсах будет распространяться только на рейсы, которые выполняются с пересадкой во Франкфурте.

Соглашение о совместных рейсах между "airBaltic" и "Lufthansa" действует с декабря 2020 года, включая полеты с баз в Риге, Таллине и Вильнюсе в Мюнхен.

Как сообщалось, за девять месяцев текущего года концерн "airBaltic" получил прибыль в размере 4,249 млн евро по сравнению с убытками в 48,503 млн евро за девять месяцев 2024 года.

При этом оборот концерна "airBaltic" за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,3% и составил 594,303 млн евро.

В конце августа 2025 года акционером "airBaltic" стала немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa". Латвийскому государству теперь принадлежат 88,37% акций компании, "Lufthansa" - 10%, финансовому инвестору Ларсу Туссену через принадлежащую ему компанию "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, прочим владельцам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

30 августа 2024 года правительство Латвии приняло решение, что государство после IPO "airBaltic" должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию.