Учёные разрушили миф о диете каменного века: что на самом деле ели люди?

Археологи изучили 85 фрагментов древних керамических сосудов, найденных на территории от России до Дании. На стенках горшков сохранились обугленные остатки древней пищи — своеобразные «кухонные следы» возрастом 6–9 тысяч лет.

Под микроскопом учёные обнаружили неожиданный набор ингредиентов.

Помимо рыбы в древних блюдах оказались ягоды, дикие травы, корни, клубни, злаки и бобовые растения. Всего растительные остатки нашли в 58 сосудах.

Это означает, что охотники и рыболовы мезолитической Европы готовили не просто добычу — они смешивали продукты и создавали настоящие блюда.

В некоторых регионах, например у реки Дон, люди варили рыбу вместе с дикими злаками и бобовыми. А у Волги и в Польше в горшках нашли следы ягод калины, приготовленных с рыбой.

Чтобы понять, как это могло выглядеть на вкус, исследователи даже попробовали повторить древние рецепты.

Оказалось, что ягоды калины сами по себе очень горькие. Но при варке вместе с рыбой вкус становится мягче и слаще — получается что-то вроде густого рыбно-ягодного желе.

Такие сочетания продуктов, по словам археологов, показывают, что люди каменного века не просто ели то, что находили. Они выбирали ингредиенты и сочетали их по-разному в разных регионах.

Другими словами, элементы кухни появились намного раньше, чем считалось.

Получается, что настоящая «диета каменного века» выглядела совсем не так, как её часто представляют сегодня — на древнем столе было куда больше ягод, растений и трав, чем можно было ожидать.



