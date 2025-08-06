Показали пример: Юрмала оставила только одну позицию вице-мэра

Заседание думы было созвано в связи с необходимостью получения специального разрешения на работу с государственной тайной для второго вице-мэра. Оппозиционные депутаты предложили удалить пункт положения самоуправления, которым установлено, что заместитель мэра по вопросам городского планирования и развития не выполняет задач, связанных с гражданской обороной или содержащих объект гостайны.

Депутаты подчеркнули, что, согласно распоряжению Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР), из должностных обязанностей заместителя были необоснованно исключены функции, связанные с гражданской обороной и доступом к гостайне. Такие действия не соответствуют части четвертой статьи 17 Закона о самоуправлениях, которым заместителю установлена обязанность замещать председателя думы в период его отсутствия и выполнять все необходимые обязанности, в том числе в сфере гражданской обороны.

На заседании вице-мэр Янис Лединьш (ЛЗП) предложил вообще исключить из положения статью о заместителе по вопросам городского планирования и развития. Он пояснил, что таким образом дума исправила бы свою ошибку и действовала бы в соответствии с указаниями МООСРР.

На ироничные вопросы оппозиции, не пострадает ли теперь развитие города, ради которого создана должность, представители руководства думы по сути не ответили. Кроме того, руководство думы отрицало, что такое предложение было сделано из-за опасений, что Роман Межецкис (ЛЗП), избранный на этот пост, может не получить соответствующего допуска к работе с гостайной.

Решение об отказе от должности второго заместителя на заседании думы было поддержано единогласно.

Как сообщалось, Юрмальская оппозиция, принимая решение о поправках к положению о самоуправлении, выразила недовольство в связи с требованием специального разрешения на работу с гостайной только для одного вице-мэра.

Депутаты рассмотрели изменения в положении о самоуправлении, предусматривающие двух заместителей для председателя думы - заместителя и заместителя по вопросам городского планирования и развития.

Вторая должность подразумевала выполнение задач, связанных с гражданской обороной или содержащих объект государственной тайны.