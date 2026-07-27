Главное, чего до сих пор не хватало, — это контроля над сферой ИКТ: не было единого центра, единого департамента ИКТ, который бы следил за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом, и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу.

Сегодня Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таварсом предложения по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве умного управления и регионального развития.