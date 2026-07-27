По словам премьера, рабочая группа, которая работает над упорядочением сферы ИКТ, проделала большую работу, и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро.
Главное, чего до сих пор не хватало, — это контроля над сферой ИКТ: не было единого центра, единого департамента ИКТ, который бы следил за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом, и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу.
Сегодня Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таварсом предложения по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве умного управления и регионального развития.
Цель реформы — укрепить способность государства планировать, оценивать и реализовывать проекты в сфере ИКТ прозрачно, экономически обоснованно и профессионально.
Предложения сгруппированы в 12 мер по трем взаимосвязанным направлениям: укрепление государственного цифрового управления, развитие и консолидация государственных компетенций в сфере ИКТ, а также совершенствование системы закупок в сфере ИКТ.
Цель предложений — изменить существующие принципы управления государственными проектами в сфере ИКТ, внедрив единый подход к планированию, оценке и надзору за проектами, а также содействуя более открытой конкуренции в закупках ИКТ.
Объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ в 2025 году достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.