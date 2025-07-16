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«Пока еще есть время, нужно разобраться с нашими коллаборационистами»: что предлагает Нацблок? (5)

Редакция PRESS 16 июля, 2025 19:27

Латышские СМИ 5 комментариев

Мэр Огре Эгил Хелманис на страницах pietiek.com порадовался тому факту, что у судьи Улдиса Крастиньша отобрали Крест Заслуг. По словам представителя Нацблока, так и нужно поступать с коллаборационистами.

«Лёд тронулся! Лёд коллаборационизма, долгие годы окутывавший наше национальное сознание, начал трещать. Газета «Latvijas vēstnesis» опубликовала заявление Капитула орденов о лишении Улдиса Крастиньша Креста Заслуг.

Улдис Крастиньш, будучи судьей Верховного суда во время российской оккупации, приговорил нескольких наших легионеров к смертной казни на инициированном Кремлем процессе, а также заочно приговорил Петериса Лазду, противника советского тоталитарного режима, отправив его в специальные психиатрические лагеря в России.

Отмена ордена – хороший и многообещающий сигнал. Однако это недостаточно большой шаг в правильном направлении, поскольку за эти правонарушения не следует лишать наград, а, скорее, возбуждать уголовные дела. Произойдет ли это? В этом нет никакой уверенности, поскольку после восстановления независимости Крастиньш работал в системе юстиции, был преподавателем Латвийского университета, а эпидемия коллаборационизма, к сожалению, распространилась довольно широко.

Например, Сармите Элерте, вступившая в Коммунистическую партию в то время, когда в Латвии уже открыто звучали голоса за независимость, занимает пост канцлера Капитула орденов и возглавляет Музей оккупации. Это отчасти объясняет, почему красный палач Крастиньш был награждён Крестом Заслуг. А работа Элерте в Музее оккупации — это плевок в лицо всем жертвам российской оккупации и коммунизма. Можете ли вы представить бывшего члена нацистской партии во главе музея Холокоста в Израиле? Абсурд.

То, что LSM и другие СМИ «стыдливо» замалчивают, так это то, что заявление в Капитул Орденов о вопиющей несправедливости в отношении У. Крастиньша написал Лато Лапса, совместно с которым мы создали выставку о коллаборационистах в Огре, в которой также нашлось место для экспозиции о преступлениях У. Крастиньша.

Как обычно, LSM – это те, кто может только очернить, а при наличии чего-то доброго или хорошей работы, они предпочитают молчать. Это тоже коллаборационизм. С раковой опухолью находящегося сейчас у власти «Единства», которая дала метастазы в виде пособников российской оккупации и нынешней кремлёвской власти.

Я сейчас в Украине и четко вижу, насколько важно разобраться со своими коллаборационистами. Пока еще есть время", - пишет Хелманис.

Огрское самоуправление сообщило, что Хелманис был ранен в Украине.

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Комментарии (5) 1 реакций
Комментарии (5) 1 реакций
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