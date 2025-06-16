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Пойканс о скандале в связи с выборами: «Я пока нашел 8 миллионов, которые планируется растранжирить» (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 16 июня, 2025 08:15

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Фото LETA

ИТ-специалист Илмарс Пойканс выдвинул правдоподобную гипотезу, почему правительство отказалось от услуг компании SOAAR на выборах. По мнению портала tautaruna.nra.lv, это "звучит криминально".

Долгое время ИТ-решения для выборов обеспечивала компания SOAAR. Однако в 2022 году после скандалов, которые тянутся вплоть до нынешних дней, сотрудничество с ней было прекращено.

Разбирая события на недавних муниципальных выборах, Пойканс пришел к следующему выводу, который он публикует в соцсети "Х":

"Они просто видят только деньги, которые можно "снюхать" :) Кажется так странно, что в 2022 году государство столь бескорыстно думало о ликвидации зависимости от SOAAR. Теперь похоже, что подлинная причина прозаична - возможность захапать деньги из еврофондов. Пока я нашел 8 миллионов, которые планируется растранжирить. В документе видны и уже потраченные в этом году 1,8 миллиона. В прошлом году - 2,2 миллиона. "На столе" лежат еще 4,1 миллиона.

P.S. Снова вовлечены Ernst & Young Baltic. Можно ли их послать туда же, куда крейсер "Москва"? :)"

К своему посту Пойканс приложил фотокопии фрагментов доклада "Об объеме информационно-коммуникационных технологий и ресурсов, необходимых для обеспечения процесса выборов, и о долгосрочной перспективе".

И вот что ему пишут в ответ:

- Читаем внимательно: это не смета, это оценка консультантов, в том числе для тех этапов и функций, которых нет и часть из них, скорее всего, реализована не будет (э-выборы). Надо опираться на реальные затраты.

- Пожалуйста, Илмарс, борись до конца. Может быть, ты можешь найти ИТ-специалистов, которые уже сейчас достаточно обеспечены и могли бы для своей страны сделать систему в подарок (как пожертвование). Это бы доказало, что можно избежать всего этого хапанья. А пока будем выступать за ручной подсчет, который предотвратит риск коррупции, сбоев и злонамеренности и для которого не понадобится почти никаких вложений в обучение работников комиссий на участках и Центризбиркома.

- Они в самом деле планируют разработать модуль для интернет-голосования? Это будет конец латвийской демократии!

- Не завидую руководству агентства цифрового развития. После выборов, скорее всего, согласно договорам нужно совершить окончательный расчет за разработки ИТ-решений. Что делать после скандала? Не платить - ИТ-конторы подадут в суд (так сказать, что заказали, то и получили), заплатить - соцсети сожрут.

- Руководство E&Y  исключительно любезно к правящей партии, уже издавна и в разных формах.

- В тюрьму никого за это не посадят. Почему бы и дальше не продолжить так же?

 

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Комментарии (2) 22 реакций
Комментарии (2) 22 реакций
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