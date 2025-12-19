Погода в Рождество: похолодает до минус 10 и даже выглянет солнце

В субботу перед праздниками ожидаются дожди, в воскресенье в Видземе и Латгалии дождь будет идти лишь местами, температура воздуха достигнет +2–+7 градусов. В понедельник будет на пару градусов холоднее, местами ожидаются кратковременные осадки.

Во вторник в Латвию с северо-востока придет похолодание и приток сухого воздуха, вечером по всей стране возможны заморозки. Снега будет мало, поэтому земля останется голой.

24 декабря возможна солнечная погода, температура воздуха в некоторых районах восточной части страны может опуститься ниже -10 градусов, однако на побережье оттепель возможна уже в Рождество, а во многих местах Латвии может выпасть снег.

Прогнозируются периодические осадки и колебания температуры, но на востоке страны ожидаются продолжительные заморозки.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в рождественскую и новогоднюю неделю в Латвии ожидается примерно на два градуса холоднее нормы. Ожидается, что настоящая зима придёт в январе продержится почти весь месяц.