Погода в Латвии не сдаётся: грозы, жара и град уже здесь!

Днём между облаками будет проглядывать солнце, однако в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди, а местами ожидаются сильные грозы с порывистым ветром и даже градом. Температура воздуха поднимется до +20...+25 °C, на побережье — немного прохладнее.

В Риге также возможны грозы и кратковременные осадки. Ветер останется слабым, а воздух прогреется до +22...+23 °C.

Синоптики напоминают, что в середине дня и после обеда уровень ультрафиолетового излучения будет средне высоким, поэтому не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами.