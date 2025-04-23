Погода в четверг: дожди, туман и северный ветер

Ночью и утром в некоторых частях страны также ожидается туман. При слабом ветре и облачности температура воздуха опустится до +5..+10 градусов.

Солнце в Латвии днем ​​будет светить лишь местами. Ветер будет дуть слабый или умеренный с севера. Температура воздуха поднимется до +8..+13 градусов, на юге Латгалии ожидается на несколько градусов теплее.

В четверг в Риге будет преимущественно облачно, существенных осадков не ожидается. Ожидается слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью +7 градусов, днем ​​+10 градусов.