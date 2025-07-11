Погода на субботу: обещают прояснения

В ночь на субботу прогнозируется переменная облачность, в первой половине ночи местами на севере еще вероятны сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый восточный ветер, во время грозы - с резкими порывами до 25 метров в секунду. Местами на востоке образуется туман, дымка. Температура воздуха понизится до +13...+17 градусов.

Суббота пройдет без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +17…+23 градусов.

Ночью в Риге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, воздух остынет до +15...+17 градусов.

В субботу в столице также будет пасмурно, временами возможны прояснения. Ветер - слабый юго-восточный. Температура воздуха поднимется до +24 градусов.