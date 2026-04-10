Подорожает ли вывоз мусора из-за батареек? ЕС опять ужесточает требования

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 09:29

Новости Латвии 0 комментариев

Компания Eco Baltia vide сообщает, что новый регламент Евросоюза о батареях и отходах батарей вводит более строгие требования к устойчивости батарей, их сбору, переработке, маркировке и восстановлению материалов. Одновременно закрепляется принцип, что батареи - это не только удобный в быту продукт, но и опасные для окружающей среды отходы.

«Пока на уровне Европейского союза оборот батарей рассматривается как стратегический вопрос, в Латвии сдача батарей на переработку по-прежнему слишком часто откладывается или воспринимается как нечто второстепенное», - указывает Eco Baltia vide.

Согласно новым требованиям, батареи придётся учитывать не только по химическому составу, но и по типу использования, разделяя переносные батареи, батареи лёгких средств передвижения, стартерные, осветительные и зажигательные батареи, промышленные батареи и батареи электротранспортных средств.

С 2027 года целевые показатели по сбору батарей увеличатся. Для переносных батарей они вырастут с 45% до 63%, а в ближайшие годы достигнут 73%. В компании подчёркивают, что это рост цели на 18 процентных пунктов, или примерно на 40% по сравнению с прежними требованиями.

«Эти изменения неизбежно повлияют и на затраты на управление утилизацией, что в долгосрочной перспективе отразится и на стоимости услуг», - сообщает Eco Baltia vide.

По данным Государственной службы окружающей среды за 2024 год, в рамках системы ответственности производителей на рынок Латвии было размещено более 473 тонн гальванических элементов и батарей, тогда как собрано было 222 тонны, или 47% от объёма. Eco Baltia vide отмечает, что значительная часть использованных батарей по-прежнему не попадает в контролируемую и безопасную для окружающей среды систему обращения, хотя инфраструктура раздельного сбора доступна - батареи можно сдавать в местах торговли, где продаются новые батареи, и на площадках сортировки отходов.

Главные новости

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

