Подорожает ли вывоз мусора из-за батареек? ЕС опять ужесточает требования

«Пока на уровне Европейского союза оборот батарей рассматривается как стратегический вопрос, в Латвии сдача батарей на переработку по-прежнему слишком часто откладывается или воспринимается как нечто второстепенное», - указывает Eco Baltia vide.

Согласно новым требованиям, батареи придётся учитывать не только по химическому составу, но и по типу использования, разделяя переносные батареи, батареи лёгких средств передвижения, стартерные, осветительные и зажигательные батареи, промышленные батареи и батареи электротранспортных средств.

С 2027 года целевые показатели по сбору батарей увеличатся. Для переносных батарей они вырастут с 45% до 63%, а в ближайшие годы достигнут 73%. В компании подчёркивают, что это рост цели на 18 процентных пунктов, или примерно на 40% по сравнению с прежними требованиями.

«Эти изменения неизбежно повлияют и на затраты на управление утилизацией, что в долгосрочной перспективе отразится и на стоимости услуг», - сообщает Eco Baltia vide.

По данным Государственной службы окружающей среды за 2024 год, в рамках системы ответственности производителей на рынок Латвии было размещено более 473 тонн гальванических элементов и батарей, тогда как собрано было 222 тонны, или 47% от объёма. Eco Baltia vide отмечает, что значительная часть использованных батарей по-прежнему не попадает в контролируемую и безопасную для окружающей среды систему обращения, хотя инфраструктура раздельного сбора доступна - батареи можно сдавать в местах торговли, где продаются новые батареи, и на площадках сортировки отходов.