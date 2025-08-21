Подоляк: Киев готов к заморозке войны по линии фронта. Но Путину нужен весь Донбасс

На этой неделе об этом же говорил и президент Украины Владимир Зеленский, который таким образом отвергал российские требования передать Москве неоккупированные части Донецкой области. Украинские власти настаивают, что не могут официально признавать аннексию украинских территорий, поскольку это противоречит Конституции страны.

«Это не просто конституционный вопрос. Это нарушение международного запрета. Нельзя в одностороннем порядке уступать территорию агрессору. Нам нужно подойти к этому вопросу немного иначе», — сказал Подоляк в интервью итальянскому изданию.

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из основных вариантов выхода из этой войны — заморозка конфликта вдоль линии фронта. Это территории, которые в настоящее время де-факто оккупированы Россией. Они останутся таковыми. А затем будут предприняты значительные усилия — экономическими, дипломатическими и другими средствами — по возвращению этих территорий Украине. Но де-юре они останутся украинскими», — добавил Подоляк.

Корреспонденты агентства Reuters в Москве поговорили с тремя анонимными источниками, «знакомыми с кремлевским мышлением на высшем уровне». Те рассказали позицию Кремля, в целом совпадающую с публичными заявлениями российских представителей в последние дни.

По словам источников, Путин пошел на компромисс, согласившись остановить наступление на текущей линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, тогда как ранее он требовал отдать эти регионы полностью, а также уступить небольшую часть территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. 73% Запорожской и Херсонской областей, по открытым данным, сейчас находится под российской оккупацией, отмечает Reuters.

Вместе с тем, Путин продолжает настаивать на других своих требованиях, прежде всего на контроле над всей территорией Донецкой и Луганской областей (сейчас 88% Донецкой области оккупировано).

Он также не отказывается от своих политических требований: отказа Украины от вступления в НАТО, обещания НАТО прекратить расширение на восток, ограничения украинской армии и неразмещения на украинской территории западных войск, сообщили собеседники Reuters.