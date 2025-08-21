Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подоляк: Киев готов к заморозке войны по линии фронта. Но Путину нужен весь Донбасс

21 августа, 2025 18:47

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может на некоторое время признать де-факто контроль России над оккупированными украинскими территориями, но не согласится с ним де-юре. В интервью итальянской газете La Repubblica Подоляк сказал, что «один из основных вариантов выхода из этой войны — заморозка конфликта вдоль линии фронта».

На этой неделе об этом же говорил и президент Украины Владимир Зеленский, который таким образом отвергал российские требования передать Москве неоккупированные части Донецкой области. Украинские власти настаивают, что не могут официально признавать аннексию украинских территорий, поскольку это противоречит Конституции страны.

«Это не просто конституционный вопрос. Это нарушение международного запрета. Нельзя в одностороннем порядке уступать территорию агрессору. Нам нужно подойти к этому вопросу немного иначе», — сказал Подоляк в интервью итальянскому изданию.

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из основных вариантов выхода из этой войны — заморозка конфликта вдоль линии фронта. Это территории, которые в настоящее время де-факто оккупированы Россией. Они останутся таковыми. А затем будут предприняты значительные усилия — экономическими, дипломатическими и другими средствами — по возвращению этих территорий Украине. Но де-юре они останутся украинскими», — добавил Подоляк.

Корреспонденты агентства Reuters в Москве поговорили с тремя анонимными источниками, «знакомыми с кремлевским мышлением на высшем уровне». Те рассказали позицию Кремля, в целом совпадающую с публичными заявлениями российских представителей в последние дни.

По словам источников, Путин пошел на компромисс, согласившись остановить наступление на текущей линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, тогда как ранее он требовал отдать эти регионы полностью, а также уступить небольшую часть территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. 73% Запорожской и Херсонской областей, по открытым данным, сейчас находится под российской оккупацией, отмечает Reuters.

Вместе с тем, Путин продолжает настаивать на других своих требованиях, прежде всего на контроле над всей территорией Донецкой и Луганской областей (сейчас 88% Донецкой области оккупировано).

Он также не отказывается от своих политических требований: отказа Украины от вступления в НАТО, обещания НАТО прекратить расширение на восток, ограничения украинской армии и неразмещения на украинской территории западных войск, сообщили собеседники Reuters.

Обновлено: 14:00 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

