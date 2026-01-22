Подкормите птиц в морозы! Как это сделать правильно?

Бытует мнение, что хлеб водоплавающим давать не стоит. На самом деле это заблуждение. Подкармливать хлебом не только можно, но и нужно.

- В морозные дни примерно три четверти своего рациона утки получают из рук человека. А когда канал замерзает, шансы найти водоросли, пощипать траву у них минимальны, поэтому их жизнь во многом зависит от нас, - говорит орнитолог.

В разных странах по-разному проявляют заботу о водоплавающих. У наших соседей-литовцев существует даже государственная программа помощи. Государство берет на себя закупку зерна и зимой привозит его в места, где много уток и лебедей. В Англии есть киоски, где можно купить специальные корма для птиц.

- У нас же все делается проще. Вот уже лет 30 лет люди сами подкармливают водоплавающих - кормят белым хлебом. Только нужно учитывать некоторые нюансы. Хлеб должен быть свежим, без плесени. А то некоторые «сердобольные» приносят то, что самим уже не годится, а выбросить рука не поднимается. Но у птицы такой хлеб, особенно зимой, когда организм ослаблен, может вызвать проблемы... Далее: кормить нужно небольшими кусочками, а не ломтиками. Большие куски утки не могут проглотить, начинают драться и, бывает, калечат друг друга, - разъясняет специалист.

- А почему надо давать именно белый хлеб, а не черный? – обращаюсь к орнитологу.

По его словам, в первом меньше добавок...

Статьи о том, что нужно зимой подкармливать уток, в Латвии появились еще в 1960-е. Но тогда, по словам рассказчика, забота исходила от… охотников. Их беспокоило, как бы во время сезона охоты не снизилась популяция любимой ими дичи.

- За эти годы отношение латвийцев, и в частности рижан, к природе изменилось, - продолжает орнитолог. – Посмотрите, к примеру, сколько в зимние дни в Кенгарагсе людей у променада. Там, у незамерзающего водоема, скапливается несколько сотен уток, десятки лебедей. Тысячи человек идут в выходные, чтобы подкормить птиц. Многие – целыми семьями, с детьми...

Кстати, еще одно свидетельство отношения горожан к птицам – количество кормушек у балконов.

- В последние годы их все больше и больше, - продолжает г-н Матрозис. – Иногда на небольшом доме - до 30. Как-то был в Смилтене и специально считал, сколько там кормушек у балконов. На весь город нашел две. В провинции другое отношение к птицам: они людей окружают все время. А в мегаполисе их по-другому воспринимают, больше радуются таким гостям. Причем взрослые - не меньше детей...

Самые частые гости возле балконных кормушек – синички и воробьи. Хотя могут быть и скворцы, и дрозды, и даже дятлы. Чем больше появляется кормушек - тем разнообразнее пернатое царство, которое там кормится.

- Птицам, находящим корм на земле, при высоком снеге его практически не найти. Остались какие-то островки земли возле труб, но их немного. Поэтому и помощь человека зимой крайне необходима, - разъясняет Руслан.

– Синичек и большинство их собратьев лучше всего кормить семечками. В магазинах продаются специальные комплекты – из разных семечек. Потому что одни птицы предпочитают семечки подсолнечника, другие – иные. Но не всем по карману такие комплекты. Поэтому берите семечки, которые сможете. В кормушки лучше класть очищенные, без шелухи. Хорошо и сало. Оно дает птице энергию, быстрее согревает. Только сало должно быть несоленым. Потому что найти воду пернатым сейчас сложно - и соленое сало может привести к заболеванию...

А вот хлеб бросать в кормушки не надо: зимой он быстро застывает. Подкармливать нужно каждый день. По чуть-чуть, а не вываливать сразу килограммы.

- Проку от большого количества корма не будет – он быстро замерзнет, - объясняет собеседник. По тому, какие семена в кормушке исчезают, какие – остаются, можно увидеть, что нравится птицам, которые кормятся у вашей кормушки. Обычно у одной кормушки зимой будет столоваться 20-30 птиц...

А чем кормить голубей, которых тоже хватает в городе?

- Они всеядны. Можно семечками, можно - свежим хлебом, - говорит собеседник.

Кстати, привычные для нас сизые голуби лишь в 1983 году внесены в список традиционных латвийских птиц.

- Их родина – скалы Турции, а сюда когда-то завезли птицеводы – в голубятни. Голуби прижились, и сегодня кажется, что они сотни лет рядом с нами, - рассказывает Руслан...

А много ли птиц гибнет зимой? По словам орнитолога, больше всего птиц погибает в первый год жизни – примерно 80%. Становятся жертвами хищников, умирают от болезней, холода, голода.

- Это естественный отбор – выживают сильнейшие, - продолжает орнитолог. - Посмотрите, сколько, скажем, синичек возле кормушки. Там тоже острая конкуренция. Синицы два-три раза за лето дают потомство – откладывают 20-30 яиц. А через год остаются 4–5 птенцов. Если бы выживали все, то прокормиться птицам было бы еще сложнее, - говорит орнитолог.

Продолжительность жизни синиц, воробьев - 3-5 лет. По словам собеседника, популяции их в Латвии ничто не угрожает – она стабильная. А в Англии, к примеру, воробьев скоро в Красную книгу придется записывать.

- Англичане, когда приезжают к нам, завидев воробьев, достают фотоаппараты. У них ни в городах, ни в провинции воробьям негде гнездиться. В городах нет щелей под крышами домов, куда они могли бы залетать, в провинции все меньше деревьев – сплошные сельхозплантации...

Повлияло ли потепление на разнообразие птиц в Латвии: больше ли их стало зимовать?

По словам орнитолога, в городах - Риге, Лиепае, Цесисе - все чаще можно увидеть зимой стаи скворцов, дроздов, которые раньше улетали. Что касается пернатых, кормящихся на полях, лугах, то еще в декабре оставались гуси, кулики. Однако, как только начались снегопады, они отправились в привычные места зимовки – за 500-700 километров отсюда. В основном в Германию. А в поведении птиц, зимующих в Африке, никаких изменений – они еще осенью улетают на юг.

Немало птиц остается в лесу. Не исключено, что если снежный покров не уменьшится, часть из них вскоре может появиться и в городах, поближе к человеческому жилью. Тут для них больше корма, кормиться можно не только в светлое время, но и в вечернее – в городе есть освещение. А в лесу в темное время птицы идут на покой.

- Обычно в конце зимы, весной в городах появляются совы. Однако если снежный покров будет оставаться высоким и им будет сложно найти корм на земле, они раньше могут появиться вблизи человеческого жилья. Птицы же, которые живут на деревьях – соснах, елях, будут и дальше оставаться в лесу, - говорит специалист.

Ну а в наших силах сделать все, чтобы помочь тем, кто стал нашими соседями по городскому проживанию, - обитателям пернатого царства!

Кстати, по словам представителя Управления среды Рижской думы, каких-то специальных мест, где горожанам рекомендовали бы подкармливать уток, в столице нет, отсутствует и особая программа помощи птицам.

- Это сугубо индивидуальное дело каждого – помогать братьям меньшим, - говорит представитель самоуправления...

важные правила

* Кормушку пополняйте регулярно, желательно в одно и то же время, чтобы птицы не тратили силы зря, ожидая еду.

* Следите, чтобы корм не плесневел и не мок.

* Для синиц сало можно повесить на ветке в сетке, чтобы не растаскивали и чтобы оно не пачкалось...

Илья ДИМЕНШТЕЙН