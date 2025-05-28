Почти всю Ригу перекроют: в это воскресенье — веломарафон

Движение будет закрыто на ряде улиц столицы и на мостах через Даугаву. Во время мероприятия также произойдут существенные изменения в работе нескольких маршрутов общественного транспорта, но муниципалитет сообщит о них отдельно.

С субботы, 31 мая, с 17:00 до 19.30 воскресенья будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до Вантового моста, а также на параллельной улице со стороны Старой Риги между улицами Бискапа дате и Полю гате.

В воскресенье, 1 июня, с 11:00 до 12:00 будет перекрыто движение на Каменном мосту в направлении Пардаугавы, на улицах Кугю, Триядибас, на Ранька дамбис и Баласта дамбис, а также на Вантовом мосту.

С 12:45 до 16:15 движение будет перекрыто на набережной 11 ноября, на набережной генерала Радзиня и на участке улицы Краста от Каменного моста до Южного моста.

С 12:45 до 16:30 будет закрыто движение по Южному мосту в направлении Пардаугавы — от съезда с улицы Краста до улицы Баускас. При этом на левой полосе будет обеспечено ограниченное движение транспорта.

С 13:00 до 17:00 движение будет перекрыто на участке улицы Баускас от кольца у Южного моста до улицы Мукусалас, на участке улицы Мукусалас от Баускас до Каменного моста, на кольце улицы Мукусалас под мостом Салу, в тоннеле Каменного моста, на улицах Кугю, Триядибас, на Ранька дамбис и Баласта дамбис, а также на Вантовом мосту.

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией ограничит или закроет движение транспортных средств на веломаршрутах с 10:00 до 18:00, если это необходимо для обустройства трассы.

Во время мероприятия остановка и парковка транспортных средств будут запрещены в ряде мест города, а брошенные автомобили при необходимости будут перемещены на другое разрешенное место парковки.