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Почему в Каннах запретили «обнаженные платья» на красной дорожке, и что будет с нарушителями?

© BBC 16 мая, 2025 14:15

Для настроения 0 комментариев

Звезда эротических фильмов Таня из Норвегии, похоже, все же решилась нарушить запрет.

Самая строгая из красных ковровых дорожек стала еще строже — во вторник Каннский кинофестиваль объявил, что «из соображений приличия обнаженная нагота запрещена на красной ковровой дорожке, а также во всех других зонах фестиваля», сообщает ВВС .

Это выглядит удивительным, поскольку обнаженные платья стали неотъемлемой частью красных ковровых дорожек в последние годы, в том числе и в Каннах. Например, в прошлом году супермодель Белла Хадид появилась в прозрачном платье Saint Laurent с вырезом на шее, а на протяжении многих лет звезды от Изабель Юппер до Наоми Кэмпбелл и Кендалл Дженнер выбирали этот оксюморонный тренд.

Наряд Беллы Хадид на 77-м Каннском кинофестивале привлек внимание.

Появившись в период роста культурного консерватизма, этот тренд кажется вполне логичным продолжением ужесточения контроля над женским телом — в данном случае под лозунгом «приличия». «Боже упаси кого-нибудь показать сосок», — написал в Instagram анонимный аккаунт Boring Not Com, известный в модных кругах, и продолжил: «Тихое возвращение консерватизма — это реальность».

Многие наблюдатели также указали на вопиющие двойные стандарты. «Обнаженная кожа запрещена на ковре, но как только попадаешь внутрь, она тут же появляется на экране. Конечно, почти всегда женская», — написал Boring Not Com. «Не забываем, что это тот же фестиваль, который в 2015 году не пустил женщин за ношение плоской обуви. И все это при том, что красную ковровую дорожку раскатывают для Романа Полански [который в 1978 году бежал из США перед вынесением приговора за изнасилование несовершеннолетней]».

Другие комментаторы отметили более широкий аспект: в Каннах действует еще одно известное — и парадоксальное — правило, определяющее, что могут носить женщины: запрет на буркини в 2016 году, согласно которому мусульманские женщины, носящие буркини, могут представлять угрозу общественному порядку. «Женщина, одетая скромно и покрывающая голову по религиозным причинам, не допускается, а женщина в прозрачном платье также считается «непристойной». Нужно одеваться консервативно, но не слишком консервативно. Это ситуация, в которой все проигрывают», — написал Шахед Эзайди в Stylist.

Учитывая, что объявление о запрете было сделано всего за день до начала фестиваля, когда наряды планировались месяцами, некоторые комментаторы пощадили работников индустрии моды. «Мои мысли и молитвы со всеми стилистами», — написал стилист Луис Писано в Instagram. «Это удар ниже пояса», — сказал Бесович. «Это показывает, насколько вы не уважаете людей, которые посещают ваш фестиваль... особенно стилистов... Вы не могли сделать это два месяца назад?»

Так будет ли Каннский кинофестиваль действительно следить за соблюдением этого запрета? Хотя организаторы фестиваля заявили, что «команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную ковровую дорожку всем, кто не соблюдает эти правила», остается неизвестным, насколько равномерно это правило будет соблюдаться. Ведь, несмотря на то, что в прошлом были установлены такие строгие правила, их не всегда удавалось демократично применять. В 1953 году Пабло Пикассо получил специальное разрешение носить овечью шкуру в нарушение дресс-кода. Журналисту в том же году такая привилегия не была предоставлена. В другом случае подобных поблажек не было для Генри Миллера, который в 1960 году отказался подчиняться правилам и, несмотря на то что был членом жюри, был не допущен на церемонию открытия, потому что не был одет в смокинг.

Тот факт, что вся эта информация предоставлена сайтом Каннского фестиваля, намекает на то, что организаторы, по крайней мере, испытывают некоторую гордость от того, что создают ажиотаж вокруг дресс-кода, который, как они хорошо знают, немногие решатся нарушить.

Но если история нас чему-то учит, то те, кто ослушается и уйдет безнаказанным, будут благосклонно оценены общественностью. Ведь в прошлом несоблюдение дресс-кода, считавшегося драконовским, снобским или патриархальным, приносило голливудским звездам, которые в этот момент демонстрировали свою доступность, огромную популярность. Взять, к примеру, Джулию Робертс, которая в 2016 году, через год после того, как были запрещены туфли на плоской подошве, появилась на красной ковровой дорожке босиком. Этот шаг принес ей титул «любимицы Америки» в журнале Vanity Fair. Затем в 2018 году Кристен Стюарт сняла туфли Louboutin на красной ковровой дорожке, ранее заявив Hollywood Reporter: «Если вы не просите мужчин носить каблуки и платья, то и меня не можете просить». Получат ли те, кто освобождает соски — и уходит безнаказанными — такую же похвалу?

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