Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Почему собаки иногда боятся людей в шапках и очках и это совсем не глупость

Редакция PRESS 14 января, 2026 14:06

Животные 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Patrick Pleul/dpa

Вы наверняка видели это сами. Спокойная, дружелюбная собака вдруг замирает, отступает или начинает нервно лаять на человека в шапке, капюшоне или тёмных очках. Хозяева смущённо улыбаются, кто-то шутит про «странного пса», а зря. С точки зрения собаки здесь нет ничего странного.

Для собаки человек — это прежде всего набор знакомых сигналов. Лицо, форма головы, движения, походка, запах. Когда часть этих сигналов внезапно исчезает или искажается, мозг собаки включает режим настороженности. Очки закрывают глаза — а именно по глазам и мимике собаки считывают намерения. Шапка или капюшон меняют привычный силуэт головы. Даже обычная маска может сделать знакомого человека «другим».

Собаки не мыслят абстрактно, как люди. Они не делают вывод «это тот же человек, просто в другой одежде». Для них это новый объект, который выглядит, движется и пахнет иначе. Особенно если человек идёт прямо, быстро, смотрит в упор или размахивает руками — всё это усиливает тревогу.

Есть и ещё одна причина. Многие собаки плохо видят мелкие детали, зато отлично улавливают контуры и движение. Когда привычное лицо «ломается» очками или головным убором, мозг собаки не может быстро сопоставить картинку с уже знакомым образом. А неизвестное в мире животных — это потенциальная опасность.

Отдельная история — собаки с прошлым травматичным опытом. Если когда-то агрессивный человек был в шапке, капюшоне или очках, мозг собаки может связать эти детали с угрозой. Это не память в человеческом смысле, а быстрая защитная реакция: «похоже на опасное — лучше держаться подальше».

Щенки тоже часто реагируют настороженно. Для них мир ещё не «каталогизирован», и каждый новый внешний вид человека — повод остановиться, посмотреть и решить, безопасно ли это.

Кинологи подчёркивают: страх — не признак глупости и не плохое воспитание. Это нормальный механизм выживания. Именно он когда-то помогал предкам собак избегать опасных ситуаций.

Поэтому, если собака вдруг напряглась при виде человека в шапке или очках, её не стоит дёргать, стыдить или тащить вперёд. Лучше дать время, спокойным голосом показать, что угрозы нет, и позволить собаке самой «перепроверить» ситуацию.

А людям стоит помнить: для собаки мы — не просто люди, а движущиеся формы с набором сигналов. Иногда достаточно снять капюшон, не нависать и не смотреть пристально, чтобы страх исчез так же быстро, как появился.

И нет — это не глупость. Это работающий собачий мозг, который просто старается вас защитить. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ
Важно

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные
Важно

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные (3)

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?
Важно

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

Выбор редакции 16:35

Выбор редакции 0 комментариев

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать
Загрузка

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Всюду жизнь 16:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Читать

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Читать

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Читать

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Читать

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Выбор редакции 16:05

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Читать

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Новости Латвии 15:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Читать