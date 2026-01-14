Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Нужно 1500 евро! Так латвийцы видят достойную пенсию

Редакция PRESS 14 января, 2026 13:27

Новости Латвии 0 комментариев

Ожидания жителей Латвии по размеру пенсии более чем вдвое превышают реальность. При том что средняя пенсия по возрасту в стране составляет неполные 625 евро в месяц, 55% опрошенных считают, что для полноценной жизни на пенсии необходимо не менее 1500 евро. Таковы результаты опроса, проведённого CBL Asset Management — дочерней компанией банка Citadele — совместно с исследовательским агентством Norstat.

Согласно опросу, 30% респондентов считают приемлемым уровнем пенсии 1501–2000 евро в месяц, ещё 25% уверены, что она должна превышать 2000 евро. Пенсию ниже 1000 евро как достаточную для полноценной жизни назвали лишь 5% участников опроса — показатель того, что такой уровень дохода общество больше не воспринимает как адекватный для старости.

Официальные данные подтверждают разрыв между ожиданиями и действительностью. По информации Государственное агентство социального страхования, в июне прошлого года в Латвии насчитывалось 434 493 пенсионера, а средняя пенсия по возрасту составляла 624,85 евро. Самая высокая средняя пенсия была зафиксирована в Марупском крае — 780,89 евро, самая низкая — в Резекненском крае, 515,31 евро.

Председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис отметил, что результаты опроса указывают на структурную проблему. По его словам, без дополнительных накоплений и целенаправленного финансового планирования значительная часть населения не сможет достичь того уровня благосостояния в старости, который сама же считает необходимым для достойной жизни.

Опрос также показал возрастные различия в ожиданиях. Среди респондентов в возрасте от 18 до 39 лет 59% считают, что для полноценной жизни на пенсии нужно не менее 1500 евро в месяц. В группе от 60 до 74 лет такого мнения придерживаются 42%, что говорит о более сдержанной оценке и лучшем понимании реальных условий.

На конец сентября 2025 года в Латвии было заключено почти 437 тысяч договоров пенсионного третьего уровня. Это означает, что дополнительные накопления формирует менее половины экономически активного населения. Общий объём средств в третьем пенсионном уровне достиг почти 990 млн евро. При этом многие делают взносы нерегулярно, а средний возраст участников остаётся высоким.

Эксперты подчёркивают: начинать копить нужно как можно раньше. Даже небольшие, но регулярные взносы в долгосрочной перспективе могут обеспечить ощутимую финансовую подушку в старости.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные
Важно

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные (3)

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ
Важно

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?
Важно

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

Выбор редакции 16:35

Выбор редакции 0 комментариев

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать
Загрузка

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Всюду жизнь 16:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Читать

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Читать

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Читать

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Читать

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Выбор редакции 16:05

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Читать

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Новости Латвии 15:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Читать