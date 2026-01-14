Нужно 1500 евро! Так латвийцы видят достойную пенсию

Согласно опросу, 30% респондентов считают приемлемым уровнем пенсии 1501–2000 евро в месяц, ещё 25% уверены, что она должна превышать 2000 евро. Пенсию ниже 1000 евро как достаточную для полноценной жизни назвали лишь 5% участников опроса — показатель того, что такой уровень дохода общество больше не воспринимает как адекватный для старости.

Официальные данные подтверждают разрыв между ожиданиями и действительностью. По информации Государственное агентство социального страхования, в июне прошлого года в Латвии насчитывалось 434 493 пенсионера, а средняя пенсия по возрасту составляла 624,85 евро. Самая высокая средняя пенсия была зафиксирована в Марупском крае — 780,89 евро, самая низкая — в Резекненском крае, 515,31 евро.

Председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис отметил, что результаты опроса указывают на структурную проблему. По его словам, без дополнительных накоплений и целенаправленного финансового планирования значительная часть населения не сможет достичь того уровня благосостояния в старости, который сама же считает необходимым для достойной жизни.

Опрос также показал возрастные различия в ожиданиях. Среди респондентов в возрасте от 18 до 39 лет 59% считают, что для полноценной жизни на пенсии нужно не менее 1500 евро в месяц. В группе от 60 до 74 лет такого мнения придерживаются 42%, что говорит о более сдержанной оценке и лучшем понимании реальных условий.

На конец сентября 2025 года в Латвии было заключено почти 437 тысяч договоров пенсионного третьего уровня. Это означает, что дополнительные накопления формирует менее половины экономически активного населения. Общий объём средств в третьем пенсионном уровне достиг почти 990 млн евро. При этом многие делают взносы нерегулярно, а средний возраст участников остаётся высоким.

Эксперты подчёркивают: начинать копить нужно как можно раньше. Даже небольшие, но регулярные взносы в долгосрочной перспективе могут обеспечить ощутимую финансовую подушку в старости.