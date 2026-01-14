Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Хотя машина перевернулась на крышу, водитель не получил серьезных травм и смог выбраться из-под обломков до прибытия спасателей. Однако вытаскивание автомобиля из кювета потребовало от спасателей немалых усилий.

На улице Густава Земгала в направлении центра города сотрудники государственной полиции оцепили всю дорогу, чтобы спасатели могли как можно быстрее и беспрепятственно вытащить севший в кювет автомобиль BMW.

Несмотря на то, что машина перевернулась на крышу, водитель цел и невредим. Он рассказал, что ехал на работу как обычно, но, приближаясь к правому краю полосы, наехал на снег на обочине, машину занесло, и водитель потерял контроль над управлением.

«Я пытался затормозить, повернуть руль, но она меня не слушала и тут же съехала в кювет. (ДП: Вам было действительно страшно?) У меня не было времени. (ДП: Когда вы пришли в себя, вы же уже были там…) Да, я уже был там. Я сразу подумал, как быстрее выбраться», — рассказывает водитель Андрей об инциденте.

Машина быстро начала наполняться водой из канавы. Мужчина отстегнул ремень безопасности и, в шоке, попытался выбраться из машины, но это было непросто.

На вопрос, долго ли ему пришлось ждать, пока кто-нибудь его вытащит, он отвечает: «Примерно пять минут. Я хотел разбить окно руками и ногами, но не смог — я бил, бил, но ничего не происходило. (DP: Другие, кто пришел на помощь, разбили окно, или как вы выбрались?) Нет, им удалось открыть заднюю дверь. Я выбрался через эту заднюю дверь. (DP: Вы выползли сами или они помогли?) Я выполз сам».

Сразу после этого на место аварии прибыли экстренные службы и приступили к работе. При вытаскивании машины из кювета багажник открылся, и все содержимое высыпалось в воду. Пока спасатели продолжали работать над автомобилем, водитель и его друг, используя длинный железный прут, вытаскивали промокшие вещи.

В течение часа машину поставили на колеса и отбуксировали на обочину. К тому времени скопилась очередь из автомобилей свыше 3.5 км. Они наконец смогли двигаться, объезжая место аварии по левой полосе. Водителю же пришлось некоторое время ждать эвакуатор. По его словам, жизнь BMW окончена, машину отправят на металлолом.

