Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

14 января, 2026

0 комментариев

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Хотя машина перевернулась на крышу, водитель не получил серьезных травм и смог выбраться из-под обломков до прибытия спасателей. Однако вытаскивание автомобиля из кювета потребовало от спасателей немалых усилий.

На улице Густава Земгала в направлении центра города сотрудники государственной полиции оцепили всю дорогу, чтобы спасатели могли как можно быстрее и беспрепятственно вытащить севший в кювет автомобиль BMW.

Несмотря на то, что машина перевернулась на крышу, водитель цел и невредим. Он рассказал, что ехал на работу как обычно, но, приближаясь к правому краю полосы, наехал на снег на обочине, машину занесло, и водитель потерял контроль над управлением.

«Я пытался затормозить, повернуть руль, но она меня не слушала и тут же съехала в кювет. (ДП: Вам было действительно страшно?) У меня не было времени. (ДП: Когда вы пришли в себя, вы же уже были там…) Да, я уже был там. Я сразу подумал, как быстрее выбраться», — рассказывает водитель Андрей об инциденте.

Машина быстро начала наполняться водой из канавы. Мужчина отстегнул ремень безопасности и, в шоке, попытался выбраться из машины, но это было непросто.

На вопрос, долго ли ему пришлось ждать, пока кто-нибудь его вытащит, он отвечает: «Примерно пять минут. Я хотел разбить окно руками и ногами, но не смог — я бил, бил, но ничего не происходило. (DP: Другие, кто пришел на помощь, разбили окно, или как вы выбрались?) Нет, им удалось открыть заднюю дверь. Я выбрался через эту заднюю дверь. (DP: Вы выползли сами или они помогли?) Я выполз сам».

Сразу после этого на место аварии прибыли экстренные службы и приступили к работе. При вытаскивании машины из кювета багажник открылся, и все содержимое высыпалось в воду. Пока спасатели продолжали работать над автомобилем, водитель и его друг, используя длинный железный прут, вытаскивали промокшие вещи.

В течение часа машину поставили на колеса и отбуксировали на обочину. К тому времени скопилась очередь из автомобилей свыше 3.5 км. Они наконец смогли двигаться, объезжая место аварии по левой полосе. Водителю же пришлось некоторое время ждать эвакуатор. По его словам, жизнь BMW окончена, машину отправят на металлолом.

ФОТО: скриншот видео TV3

Главные новости

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке
Важно

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ
Важно

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?
Важно

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

16:35

0 комментариев

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

16:34

0 комментариев

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

16:26

0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные

16:21

0 комментариев

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

16:16

0 комментариев

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

16:16

0 комментариев

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

16:05

0 комментариев

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

