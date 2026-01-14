Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Bloomberg: Посланники Трампа собираются поехать к Путину

14 января, 2026

Мир 0 комментариев

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер рассматривают возможность поездки в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщило в среду, 14 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, встреча может состояться уже в этом месяце, однако планы пока не окончательны, а сроки могут сдвинуться из-за нестабильной ситуации вокруг Ирана.

Агентству Reuters не удалось оперативно подтвердить эту информацию. Белый дом не ответил на запрос о комментарии, но один из представителей администрации США сообщил Bloomberg, что на данный момент никакой встречи официально не запланировано.

Мирные предложения и позиция Трампа

По данным Bloomberg, Уиткофф и Кушнер намерены представить Путину и его окружению последнюю версию мирных предложений. Ожидается, что переговоры будут касаться гарантий безопасности со стороны США и Европы для обеспечения возможного соглашения, а также послевоенного восстановления Украины.

Сообщение появилось после того, как Трамп ранее в этом месяце публично выразил разочарование позицией Путина из-за продолжающейся войны в Украине, вновь отметив, что первоначально считал завершение конфликта простой задачей.

Посреднические усилия

Уиткофф и Кушнер уже приезжали в Москву для переговоров с Путиным в начале декабря. Путин тогда назвал встречу необходимой и полезной, но отметил, что в американских предложениях по прекращению войны России против Украины есть положения, с которыми Москва не согласна.

В начале января в Париже прошел саммит с участием Украины, ее европейских союзников и США, на котором обсуждались возможные гарантии безопасности для Киева после войны. В рамках встречи украинская делегация провела отдельные переговоры с американской стороной, в том числе по вопросу Запорожской АЭС и будущего статуса Донбасса. По данным газеты Le Monde, в дни саммита в Париже находился спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. Издание Axios сообщало, что он провел встречи с Кушнером и Уиткоффом.

