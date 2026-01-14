Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

Полезно знать

Хурма — плод родом из Персии (современный Иран), который со временем распространился в Индии, Китае и ряде других стран Азии. Постепенно хурма появилась и в Европе, Северной Америке, а затем и в других регионах мира.

Эти плоды относятся к субтропическим видам и предпочитают теплый климат. В настоящее время известно свыше трехсот разновидностей хурмы, отличающихся разнообразием вкуса — от насыщенно-терпкого до приторно-сладкого. Растут плоды на деревьях, которые могут достигать высоты до 30 метров.

Недозревшая хурма известна своим терпким вкусом, обусловленным высоким содержанием танинов, исчезающих по мере созревания. Именно благодаря танинам растение защищает свои семена от преждевременного поедания птицами, животными и микроорганизмами.

В европейские магазины, в том числе латвийские, товар поступает в основном из Испании, Италии и Израиля, а также из Азербайджана и Турции, которые активно наращивают экспорт. При этом азиатские страны, прежде всего Китай и Япония, остаются крупнейшими мировыми производителями и экспортерами этого фрукта.

Основной сезон сбора и поставок хурмы в Европу длится с октября по январь, хотя благодаря разнообразию стран-производителей и сортов фрукт доступен и позже. Именно в этот период цены становятся наиболее привлекательными.

Так, накануне Нового года на рижском Центральном рынке в овощных рядах хурму продавали по 1,5-2 евро за кг. В то же время можно было найти и более дешевые плоды, у которых заканчивался срок реализации. Для этого стоило прийти на рынок незадолго до закрытия, примерно в 16-17 часов. В супермаркетах же фрукты стоили в два раза дороже, если не удавалось попасть на скидки.

Питательная ценность и калорийность

Хурма — вкусный фрукт с высокой питательной ценностью, являющейся источником множества полезных веществ для организма. Помимо приятного сладкого вкуса, она отличается богатым содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов.

Основные компоненты хурмы — углеводы, белки, жиры и пищевые волокна. Последние играют важную роль в рационе, поскольку способствуют нормализации работы кишечника, поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта и контролю веса. Калорийность хурмы составляет примерно 81 килокалорию (ккал) на 100 г продукта. Плоды богаты углеводами — основным источником энергии для организма: в 100 г мякоти содержится примерно 19 г углеводов, из которых примерно 16 г приходится на сахара, такие как глюкоза и фруктоза.

Хурма содержит незначительное количество белков (около 0,5 г на 100 г) и практически не содержит жиров (менее 0,2 г на 100 г), благодаря чему считается полезным диетическим фруктом.

Плод также является источником различных витаминов и микроэлементов. Хурма содержит витамины А, С, Е, К, витамины группы В, а также минералы — калий, магний, железо и кальций. Эти вещества необходимы для поддержания здоровья костей и мышц, зрения и иммунной системы. Разумное потребление хурмы в составе рациона помогает обеспечить организм важными питательными веществами. Однако стоит помнить, что фрукт содержит природные сахара, поэтому употреблять его рекомендуется в умеренных количествах.

Советы при покупке

Выбирая хурму, большинство покупателей стремятся приобрести сладкие, невяжущие плоды достаточной спелости. При этом стоит помнить, что сладость зависит не только от степени созревания, но и от сорта.

Одной из самых сладких считается хурма из группы корольковых, при этом она сохраняет твердую мякоть. Правда, если вы не специалист, разобраться в сортах бывает непросто, тем более что на товарных этикетках обычно указывается лишь название культуры, без уточнения сорта. Закон этого и не требует: достаточно обозначить страну происхождения товара.

Желая приобрести спелое и вкусное лакомство, достаточно обратить внимание на несколько признаков, свидетельствующих о полной готовности плода к употреблению. В противном случае есть риск купить фрукт с терпким вкусом и вызвать расстройство желудка.

Спелая хурма отличается насыщенным красно-оранжевым цветом. Если перед вами плоды светло-оранжевого оттенка, это говорит о том, что они недозрелые. Кожица спелого плода тонкая, гладкая и слегка просвечивающаяся, что придает ему сходство с янтарем.

Еще одной отличительной чертой сладкой хурмы являются тонкие сухие полосочки на кожуре, расположенные по кругу. Обратите внимание на упругость: очень твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а слишком мягкие, растрескивающиеся в руках, будут очень сладкими, но переспевшими.

Указать на достаточно вызревшие плоды смогут околоплодные листья: они должны быть темными и засохшими. Если приподнять их и увидеть коричневый оттенок в этой области, можно быть уверенным: у вас в руке полностью спелый фрукт.

У незрелых плодов листья имеют ярко-оранжевый цвет. Обратить внимание стоит и на плодоножку. Засохшая плодоножка свидетельствует о том, что хурма была снята с дерева в полностью готовом к употреблению состоянии. Плоды с не до конца засохшей плодоножкой были собраны раньше и дозревали уже в процессе транспортировки и хранения. Такие фрукты будут менее ароматными, но их вкусовые качества все равно останутся на высоте.

Выбирая фрукт на рынках или в магазине, внимательно оценивайте его внешний вид и откажитесь от приобретения плодов с повреждениями. При соблюденных условиях транспортировки срок хранения хурмы составляет от 1,5 до 4 месяцев. Однако неправильное хранение может вызвать появление черной или серой гнили, которая способна поражать даже невызревшие плоды.

Проблема в том, что во время сбора урожая заболевание невозможно выявить: первые признаки гнили становятся заметны только на стадии хранения и дозревания. Хурма, пораженная гнилью, непригодна для употребления.

Одним из основных признаком гнили является появление черных точек с четкой границей. Со временем их количество увеличивается, а их диаметр становится заметно больше. Чаще всего серой гнили подвержены плоды с механическими повреждениями.

Еще одним дефектом хурмы, при обнаружении которого лучше отказаться от покупки, является застуживание. Такие плоды имеют темно-коричневый цвет, их чашечка легко отделяется, а мякоть становится более водянистой. Переспевшая хурма также непригодна к употреблению: при нарушении условий хранения она может поражаться заболеваниями, такими как антракноз, пенициллез, кладоспориоз и ризоктониоз, вызываемыми нарушением условий хранения.

Избавляемся от вяжущего вкуса

Если вы купили хурму с вяжущим вкусом, ей нужно просто дать созреть. Положите плоды в пакет и оставьте на несколько дней при обычной комнатной температуре. Ускорить процесс созревания помогает этилен, который активно выделяют яблоки и бананы. Если положить в пакет с хурмой подобный спелый фрукт, созревание произойдет быстрее.

В домашних условиях можно избавиться от вяжущего эффекта и другими способами: например, залить плоды теплой водой и оставить на некоторое время либо окунуть их в кипяток и дать полежать несколько часов.

Так же можно положить хурму в морозилку на несколько дней. После разморозить, вяжущего вкуса у нее уже не будет.

Александр ФЕДОТОВ