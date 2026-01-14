Правительство твердо намерено найти решения по оплате труда учителей: Силиня снова обещает

В начале месяца Совет по фискальной дисциплине (СФД) заявил, что решение Кабинета министров о графике повышения самой низкой ставки зарплаты педагогов не соответствует требованиям закона о фискальной дисциплине, так как не обеспечивает полной компенсации дополнительных расходов в соответствии с фискальными условиями ЕС.

Силиня сообщила, что поручила министру финансов и министру образования и науки изучить заявление СФД и дать ответ.

По словам Силини, правительство, четко понимая, что закон предусматривает график повышения зарплат педагогов, рассчитывало на то, что в будущем, когда новая модель зарплаты вступит в силу, придется искать средства на ее финансирование. "Мы наметили, что дальнейший путь - это продолжение эффективизации государственного управления", - сказал Силиня.

Она признала, что подобные решения даются нелегко, но правительство понимает, что если не повысить зарплату учителям, в школах некому будет преподавать. "И мы уже договорились об изменениях в школьной сети. Мы рассматриваем различные цифровые решения, и для нас важно, чтобы дети получали качественное образование", - сказала Силиня.

Премьер-министр добавила, что правительство будет искать решение вопроса о зарплате учителей. "Не всегда бывает так, что решение находится сразу. Нам нужно работать над этим решением, но мы полны решимости найти его", - сказала Силиня.

22 декабря Кабинет министров одобрил предложение Министерства образования и науки возобновить график повышения самой низкой зарплаты учителей с 2027 года.

В этом году минимальная зарплата учителей останется на нынешнем уровне - 9,76 евро. Министерство образования и науки обосновало это решение ситуацией в экономике и замораживанием зарплат в государственном секторе.