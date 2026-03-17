Перевели часы — и сердце напряглось? Что скрывает один «потерянный» час при переходе на летнее время

Переход на летнее время сбивает внутренние часы — те самые, которые регулируют сон, давление и работу сердца. И даже небольшой сдвиг может выбить систему из привычного ритма.

Главный эффект — не только в утренней сонливости.

Когда режим сна нарушается, сердце теряет «время на восстановление». В норме ночью организм снижает нагрузку, но если сон становится хуже или короче, этот процесс даёт сбой.

Исследования показывают: недостаток сна связан с ростом уровня стрессовых гормонов, повышением давления и воспалительными процессами — всё это увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Интересно, что сам день перевода стрелок может пройти относительно спокойно. Крупные исследования не нашли значимого всплеска инфарктов сразу после смены времени.

Но эффект растягивается.

После перехода организм может оставаться в состоянии рассинхронизации с естественным светом месяцами — фактически весь период летнего времени.

А дальше — накопительный эффект.

Сон меньше 6 часов в сутки связывают с ростом риска инфаркта примерно на 20%. Нерегулярный режим сна — когда время отхода ко сну «плавает» — может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем в два раза.

Даже разница в один час между днями — если она становится привычной — уже считается фактором риска.

Отдельно отмечают: подобный эффект давно наблюдают у тех, кто работает в ночные смены — у них уровень сердечных заболеваний выше.

И получается парадокс.

Один «украденный» час сам по себе не опасен.

Но если он запускает цепочку недосыпа и сбитого ритма — организм начинает работать иначе.





