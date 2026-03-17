Перевели часы — и сердце напряглось? Что скрывает один «потерянный» час при переходе на летнее время

Редакция PRESS 17 марта, 2026 18:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Казалось бы, всего один час. Но для организма это не просто мелочь.

Переход на летнее время сбивает внутренние часы — те самые, которые регулируют сон, давление и работу сердца. И даже небольшой сдвиг может выбить систему из привычного ритма.

Главный эффект — не только в утренней сонливости.

Когда режим сна нарушается, сердце теряет «время на восстановление». В норме ночью организм снижает нагрузку, но если сон становится хуже или короче, этот процесс даёт сбой.

Исследования показывают: недостаток сна связан с ростом уровня стрессовых гормонов, повышением давления и воспалительными процессами — всё это увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Интересно, что сам день перевода стрелок может пройти относительно спокойно. Крупные исследования не нашли значимого всплеска инфарктов сразу после смены времени.

Но эффект растягивается.

После перехода организм может оставаться в состоянии рассинхронизации с естественным светом месяцами — фактически весь период летнего времени.

А дальше — накопительный эффект.

Сон меньше 6 часов в сутки связывают с ростом риска инфаркта примерно на 20%. Нерегулярный режим сна — когда время отхода ко сну «плавает» — может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем в два раза.

Даже разница в один час между днями — если она становится привычной — уже считается фактором риска.

Отдельно отмечают: подобный эффект давно наблюдают у тех, кто работает в ночные смены — у них уровень сердечных заболеваний выше.

И получается парадокс.

Один «украденный» час сам по себе не опасен.
Но если он запускает цепочку недосыпа и сбитого ритма — организм начинает работать иначе.
 
 
 

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

