«Мы, конечно, готовы»: кто из стран Балтии отправит флот в Ормузский пролив?

По его словам, Таллинн готов обсуждать с США возможное подключение к операции по разблокированию пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти из стран Персидского залива. При этом он отметил, что не ожидает скорого снижения напряжённости в регионе.

Министр подчеркнул, что многое зависит от конкретных запросов со стороны США: «Если этот вопрос будет поднят — в НАТО или на двустороннем уровне — мы, конечно, готовы его обсуждать… Всё будет зависеть от того, о чём именно попросят США». Он добавил, что в случае военной поддержки должны быть «очень чёткие планы».

Ранее сообщалось, что большинство стран ЕС и НАТО отказались поддержать инициативу Дональда Трампа о помощи в конфликте с Ираном вокруг пролива, через который проходит значительная часть мировой нефти и сжиженного газа.

Тем временем военные Латвии взяли паузу – в настоящее время участие латвийских сил в возможной операции в Ормузском проливе не планируется. Об этом заявил министр обороны Андрис Спрудс.

