Кабаны остановили трамвай: как дикие животные захватывают Варшаву

Недавно стадо кабанов вышло прямо на трамвайные пути в районе Мястечко Вилянув. Несколько минут движение стояло. Водитель пытался отпугнуть животных звонком, даже вышел из кабины — только после этого кабаны нехотя отошли, и трамвай поехал дальше.
Такие сцены больше не редкость.
По оценкам городских лесников, в Варшаве может жить около 6 тысяч кабанов — и их становится всё больше. Животные всё чаще появляются во дворах, у школ, на дорогах и возле мусорных контейнеров.
Цифры растут резко.
Столкновения с кабанами:
2018 — 113
2024 — 148
2025 — уже 341 случай
Жалобы жителей тоже пошли вверх — с 4,7 тысячи до почти 8,8 тысячи за два года.
Жители говорят, что меняют маршруты прогулок, потому что встретить кабана можно где угодно — не только в парке, но и на оживлённой улице.
Иногда это уже не просто «неудобство».
В прошлом году на одной из трасс кабаны выбежали на дорогу и спровоцировали цепную аварию из шести машин. Один человек получил серьёзные травмы.
Причина проста — и неудобна.
Город даёт лёгкий доступ к еде. Плюс животные постепенно привыкают к людям и перестают их бояться. Этот процесс даже имеет название — синурбизация, когда дикая природа адаптируется к городской жизни.
При этом полностью решить проблему не получается.
Город отлавливает животных и проводит сокращающий отстрел, но возможности ограничены — в том числе из-за правил ЕС, связанных с африканской чумой свиней.
И пока власти ищут решение, ситуация развивается сама.
Кабаны уже выходят к людям — и, похоже, чувствуют себя всё увереннее.