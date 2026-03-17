Кабаны остановили трамвай: как дикие животные захватывают Варшаву

Редакция PRESS 17 марта, 2026 19:17

Животные 0 комментариев

В Варшаве кабаны уже не просто «заходят в город» — они начинают управлять движением.

Недавно стадо кабанов вышло прямо на трамвайные пути в районе Мястечко Вилянув. Несколько минут движение стояло. Водитель пытался отпугнуть животных звонком, даже вышел из кабины — только после этого кабаны нехотя отошли, и трамвай поехал дальше.

Такие сцены больше не редкость.

По оценкам городских лесников, в Варшаве может жить около 6 тысяч кабанов — и их становится всё больше. Животные всё чаще появляются во дворах, у школ, на дорогах и возле мусорных контейнеров.

Цифры растут резко.

Столкновения с кабанами:
2018 — 113
2024 — 148
2025 — уже 341 случай

Жалобы жителей тоже пошли вверх — с 4,7 тысячи до почти 8,8 тысячи за два года.

Жители говорят, что меняют маршруты прогулок, потому что встретить кабана можно где угодно — не только в парке, но и на оживлённой улице.

Иногда это уже не просто «неудобство».

В прошлом году на одной из трасс кабаны выбежали на дорогу и спровоцировали цепную аварию из шести машин. Один человек получил серьёзные травмы.

Причина проста — и неудобна.

Город даёт лёгкий доступ к еде. Плюс животные постепенно привыкают к людям и перестают их бояться. Этот процесс даже имеет название — синурбизация, когда дикая природа адаптируется к городской жизни.

При этом полностью решить проблему не получается.

Город отлавливает животных и проводит сокращающий отстрел, но возможности ограничены — в том числе из-за правил ЕС, связанных с африканской чумой свиней.

И пока власти ищут решение, ситуация развивается сама.

Кабаны уже выходят к людям — и, похоже, чувствуют себя всё увереннее.

Комментарии (0)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

