Кабаны остановили трамвай: как дикие животные захватывают Варшаву

Недавно стадо кабанов вышло прямо на трамвайные пути в районе Мястечко Вилянув. Несколько минут движение стояло. Водитель пытался отпугнуть животных звонком, даже вышел из кабины — только после этого кабаны нехотя отошли, и трамвай поехал дальше.

Такие сцены больше не редкость.

По оценкам городских лесников, в Варшаве может жить около 6 тысяч кабанов — и их становится всё больше. Животные всё чаще появляются во дворах, у школ, на дорогах и возле мусорных контейнеров.

Цифры растут резко.

Столкновения с кабанами:

2018 — 113

2024 — 148

2025 — уже 341 случай

Жалобы жителей тоже пошли вверх — с 4,7 тысячи до почти 8,8 тысячи за два года.

Жители говорят, что меняют маршруты прогулок, потому что встретить кабана можно где угодно — не только в парке, но и на оживлённой улице.

Иногда это уже не просто «неудобство».

В прошлом году на одной из трасс кабаны выбежали на дорогу и спровоцировали цепную аварию из шести машин. Один человек получил серьёзные травмы.

Причина проста — и неудобна.

Город даёт лёгкий доступ к еде. Плюс животные постепенно привыкают к людям и перестают их бояться. Этот процесс даже имеет название — синурбизация, когда дикая природа адаптируется к городской жизни.

При этом полностью решить проблему не получается.

Город отлавливает животных и проводит сокращающий отстрел, но возможности ограничены — в том числе из-за правил ЕС, связанных с африканской чумой свиней.

И пока власти ищут решение, ситуация развивается сама.

Кабаны уже выходят к людям — и, похоже, чувствуют себя всё увереннее.