Шестерёнки без зубцов: учёные придумали механизм, который работает… на жидкости

И придумали неожиданное решение — жидкостные шестерёнки.

Вместо зубьев они используют потоки жидкости. В эксперименте исследователи поместили два цилиндра в круглый контейнер с вязкой жидкостью. Один цилиндр вращали с помощью мотора, второй был пассивным. Казалось бы, контакта нет — значит, и движения быть не должно. Но жидкость сыграла роль посредника.

Когда первый цилиндр начинал вращаться, он закручивал жидкость вокруг себя. Эти потоки передавали движение второму цилиндру, заставляя его вращаться — иногда в противоположную сторону, как у обычных шестерёнок, а иногда в ту же самую, как у ремённой передачи.

Чтобы увидеть, что именно происходит, учёные добавили в жидкость крошечные пузырьки. Они показали удивительную картину: завихрения жидкости буквально «обхватывали» второй цилиндр и крутили его. В зависимости от расстояния между цилиндрами и скорости вращения менялись и поведение, и направление движения.

Когда цилиндры находились близко друг к другу, потоки вели себя почти как зубцы шестерёнок — вращение передавалось чётко и в обратную сторону. А если расстояние увеличивалось и скорость росла, жидкость начинала работать как гибкий ремень, передавая вращение в ту же сторону.

Главное преимущество такого подхода — гибкость. Жидкостные шестерёнки не ломаются, не изнашиваются и не боятся пыли или микродефектов. Более того, скорость и направление вращения можно менять так, как это невозможно в классических механизмах.

Учёные считают, что такие системы могут пригодиться в робототехнике, мягких механизмах и устройствах будущего, где жёсткие металлические детали — скорее проблема, чем решение. Иногда, чтобы механизм работал лучше, ему просто нужно… немного жидкости.