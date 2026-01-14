Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Шестерёнки без зубцов: учёные придумали механизм, который работает… на жидкости

Редакция PRESS 14 января, 2026 15:52

Наука 0 комментариев

Шестерёнки существуют тысячи лет. Деревянные, металлические, пластиковые — принцип у них один: зубцы должны идеально сцепляться. Чуть перекос, пылинка или износ — и механизм клинит. Но учёные из Нью-Йоркского университета решили проверить: а что, если вообще отказаться от зубцов?

И придумали неожиданное решение — жидкостные шестерёнки.

Вместо зубьев они используют потоки жидкости. В эксперименте исследователи поместили два цилиндра в круглый контейнер с вязкой жидкостью. Один цилиндр вращали с помощью мотора, второй был пассивным. Казалось бы, контакта нет — значит, и движения быть не должно. Но жидкость сыграла роль посредника.

Когда первый цилиндр начинал вращаться, он закручивал жидкость вокруг себя. Эти потоки передавали движение второму цилиндру, заставляя его вращаться — иногда в противоположную сторону, как у обычных шестерёнок, а иногда в ту же самую, как у ремённой передачи.

Чтобы увидеть, что именно происходит, учёные добавили в жидкость крошечные пузырьки. Они показали удивительную картину: завихрения жидкости буквально «обхватывали» второй цилиндр и крутили его. В зависимости от расстояния между цилиндрами и скорости вращения менялись и поведение, и направление движения.

Когда цилиндры находились близко друг к другу, потоки вели себя почти как зубцы шестерёнок — вращение передавалось чётко и в обратную сторону. А если расстояние увеличивалось и скорость росла, жидкость начинала работать как гибкий ремень, передавая вращение в ту же сторону.

Главное преимущество такого подхода — гибкость. Жидкостные шестерёнки не ломаются, не изнашиваются и не боятся пыли или микродефектов. Более того, скорость и направление вращения можно менять так, как это невозможно в классических механизмах.

Учёные считают, что такие системы могут пригодиться в робототехнике, мягких механизмах и устройствах будущего, где жёсткие металлические детали — скорее проблема, чем решение. Иногда, чтобы механизм работал лучше, ему просто нужно… немного жидкости.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?
Важно

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ
Важно

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке
Важно

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

Выбор редакции 16:35

Выбор редакции 0 комментариев

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать
Загрузка

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Всюду жизнь 16:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Читать

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Читать

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Читать

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Читать

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Выбор редакции 16:05

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Читать

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Новости Латвии 15:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Читать