Улитки умеют принимать коллективные решения. Да, серьёзно

Редакция PRESS 14 января, 2026 17:15

Животные 0 комментариев

Кажется, что улитка — символ одиночества и медлительности. Ползёт себе, ни с кем не советуется и вообще живёт в собственном темпе. Но учёные выяснили: даже улитки способны принимать коллективные решения. И делают это гораздо умнее, чем можно было бы ожидать.

Речь идёт не о разговорах и не о каком-то «улиточном парламенте». Всё происходит тихо, медленно и почти незаметно. Когда группа улиток оказывается перед выбором — например, где укрыться от жары или где лучше переждать неблагоприятные условия, — они начинают влиять друг на друга.

Каждая улитка оставляет за собой слизистый след. Для человека это просто след, а для другой улитки — источник информации. По таким следам можно понять, где уже кто-то был, где безопаснее, где условия лучше. Чем больше улиток выбирают одно место, тем больше следов там накапливается — и тем привлекательнее оно становится для остальных.

В результате группа постепенно «сходитесь» в одном варианте. Никто не командует, никто не принимает решение за всех, но выбор возникает сам собой. Учёные называют это коллективным поведением без лидера — принцип, который работает и у муравьёв, и у рыб, и даже у людей в больших группах.

Интересно, что улитки при этом не всегда выбирают первый попавшийся вариант. Эксперименты показали: если предложить им несколько укрытий, они чаще сходятся на том, где условия стабильнее, даже если до него нужно ползти дольше. Медленно, но с расчётом.

Исследователи подчёркивают: у улиток нет сложного мозга, нет стратегии и плана. Но есть простые правила поведения, которые в группе дают удивительно разумный результат. Каждый участник делает очень простую вещь — а вместе получается решение, выгодное для всех.

Для учёных это важно не только ради самих улиток. Такие механизмы изучают, чтобы понять, как работают коллективные процессы в природе — от поведения животных до движения толпы и даже работы автономных систем и роботов.

Так что в следующий раз, увидев улитку, можно вспомнить: перед вами не просто медленный одиночка. Это часть системы, которая умеет договариваться — пусть и без слов, криков и споров.

