Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

В Латвии хотят постепенно прекратить вещание всех радиостанций на русском языке (9)

© Lsm.lv 14 января, 2026 17:55

Важно 9 комментариев

В Латвии постепенно следовало бы прекратить вещание радиостанций на русском языке, заявил председатель Национального совета электронных СМИ Иварс Аболиньш в программе Krustpunktā на Латвийском радио, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LSM.

Аболиньш подчеркнул, что радио нельзя сравнивать с контентом других медиа, поскольку для его работы требуется государственный ресурс — частота вещания. "Радио может работать только тогда, когда государство бесплатно предоставляет самую ценную часть бизнеса — частоту".

Он отметил, что сейчас в Латвии работает 13 радиостанций на русском языке, тогда как всего в стране вещают примерно 40 радиостанций.

Аболиньш пояснил, что 14 января он подал в Сейм предложение, которое предусматривает прекращение работы таких радиостанций в течение восьми лет, что позволит выданным лицензиям на вещание естественным образом закончиться.

Предложение предполагает, что лицензии на радиовещание на русском языке не будут продлеваться, и таким образом последняя лицензия истечет в 2034 году.

По мнению Аболиньша, это был бы единственный разумный и законный способ постепенно прекратить использование русского языка в радиовещании.

Напомним, что с 1 января прекратило вещание на русском языке Латвийское радио-4, входившее в LSM. Контент на русском языке остался на интернет-платформе LSM.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (9)
Комментарии (9)

Главные новости

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО)
Важно

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО) (3)

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас
Важно

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

Что лучше: завещать квартиру детям или подарить? Мнение юриста
Юридическая консультация

Что лучше: завещать квартиру детям или подарить? Мнение юриста

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас (9)

Важно 00:16

Важно 9 комментариев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Читать
Загрузка

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке (9)

Важно 20:32

Важно 9 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Читать

Экс министр Илзе Винькеле возглавит реабилитационный центр «Вайвари» (9)

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 9 комментариев

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Читать

Морозы против гриппа: инфекция отступает — пневмония усиливается! (9)

Новости Латвии 20:30

Новости Латвии 9 комментариев

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Читать

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге (9)

Важно 20:29

Важно 9 комментариев

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО) (9)

Важно 20:25

Важно 9 комментариев

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Читать

Умер один из создателей Саласпилсского ядерного реактора (9)

Важно 20:11

Важно 9 комментариев

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

Читать