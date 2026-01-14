Аболиньш подчеркнул, что радио нельзя сравнивать с контентом других медиа, поскольку для его работы требуется государственный ресурс — частота вещания. "Радио может работать только тогда, когда государство бесплатно предоставляет самую ценную часть бизнеса — частоту".

Он отметил, что сейчас в Латвии работает 13 радиостанций на русском языке, тогда как всего в стране вещают примерно 40 радиостанций.

Аболиньш пояснил, что 14 января он подал в Сейм предложение, которое предусматривает прекращение работы таких радиостанций в течение восьми лет, что позволит выданным лицензиям на вещание естественным образом закончиться.

Предложение предполагает, что лицензии на радиовещание на русском языке не будут продлеваться, и таким образом последняя лицензия истечет в 2034 году.

По мнению Аболиньша, это был бы единственный разумный и законный способ постепенно прекратить использование русского языка в радиовещании.

Напомним, что с 1 января прекратило вещание на русском языке Латвийское радио-4, входившее в LSM. Контент на русском языке остался на интернет-платформе LSM.