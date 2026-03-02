Иран снова атаковал Израиль и страны Персидского залива. Израиль бомбит Иран

© BBC 2 марта, 2026 07:35

Иран в ответ на удары США и Израиля в воскресенье возобновил удары по американским базам в Персидском заливе и в иракском Курдистане, а также по городам Израиля.

В субботу в результате совместных американских и израильских ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Израиль объявил о новых ударах по Ирану в воскресенье.

Как утверждает Корпус стражей Исламской революции, были атакованы 27 американских баз, а также израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира израильской армии и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве.

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф объявил, что вооруженные силы Ирана продолжат атаковать американские и израильские объекты в регионе.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран воздержаться от ответных ударов.

«Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Лучше бы им этого не делать, потому что в противном случае мы нанесем им удар с такой силой, какой еще никогда не было!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Взрывы в воскресенье произошли в Дубае, в ОАЭ и столице Катара Дохе и Омане.

Корреспонденты AFP в регионе сообщают с мест о громких взрывах в Дубае (ОАЭ), Дохе (Катар) и Манаме (Бахрейн).

В Дубае под удар попал международный аэропорт, а также отель Бурдж-эль-Араб (здание в виде паруса).

Новые удары Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье, что израильские ВВС начали наносить серию ударов по объектам в Тегеране.

«Израильские ВВС начали серию ударов по целям, принадлежащим иранскому режиму в Тегеране», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. ЦАХАЛ уточнил, что удары наносятся "впервые с момента начала операции "Рык льва" 28 февраля.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

