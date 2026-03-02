Иран снова атаковал Израиль и страны Персидского залива. Израиль бомбит Иран

В субботу в результате совместных американских и израильских ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Израиль объявил о новых ударах по Ирану в воскресенье.
Как утверждает Корпус стражей Исламской революции, были атакованы 27 американских баз, а также израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира израильской армии и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве.
Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф объявил, что вооруженные силы Ирана продолжат атаковать американские и израильские объекты в регионе.
Президент США Дональд Трамп призвал Иран воздержаться от ответных ударов.
«Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Лучше бы им этого не делать, потому что в противном случае мы нанесем им удар с такой силой, какой еще никогда не было!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Взрывы в воскресенье произошли в Дубае, в ОАЭ и столице Катара Дохе и Омане.
Корреспонденты AFP в регионе сообщают с мест о громких взрывах в Дубае (ОАЭ), Дохе (Катар) и Манаме (Бахрейн).
В Дубае под удар попал международный аэропорт, а также отель Бурдж-эль-Араб (здание в виде паруса).
Новые удары Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье, что израильские ВВС начали наносить серию ударов по объектам в Тегеране.
«Израильские ВВС начали серию ударов по целям, принадлежащим иранскому режиму в Тегеране», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. ЦАХАЛ уточнил, что удары наносятся "впервые с момента начала операции "Рык льва" 28 февраля.