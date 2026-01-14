Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дикое видео: мама переносит малыша через дорогу (ВИДЕО)

Редакция PRESS 14 января, 2026 16:45

Важно 0 комментариев

Душещипательное видео размещено на портале Sadursme.lv в Фейсбуке.

На видео запечатлена ситуация: женщина с маленьким ребенком на руках пытается переходить дорогу. Она стоит посередине дороги, на переходе, мимо идут машины. их никто не пропускает. Потому что - транспорт едет на зеленый свет, а женщина, судя по всему, стала переходить дорогу на красный - для пешеходов.

В итоге женщина с ребенком на руках уличила момент и таки перебежала дорогу. Но на улице скользко, могла поскользнуться, не успеть, могло занести машину. Стоит ли так рисковать собственной жизнью и жизнью ребенка?

Видео сопровождается текстом: Напоминаем, что такое поведение недопустимо. ⚠️
Все должны соблюдать правила дорожного движения, особенно при сопровождении детей.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

