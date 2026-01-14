Дикое видео: мама переносит малыша через дорогу (ВИДЕО)

На видео запечатлена ситуация: женщина с маленьким ребенком на руках пытается переходить дорогу. Она стоит посередине дороги, на переходе, мимо идут машины. их никто не пропускает. Потому что - транспорт едет на зеленый свет, а женщина, судя по всему, стала переходить дорогу на красный - для пешеходов.

В итоге женщина с ребенком на руках уличила момент и таки перебежала дорогу. Но на улице скользко, могла поскользнуться, не успеть, могло занести машину. Стоит ли так рисковать собственной жизнью и жизнью ребенка?

Видео сопровождается текстом: Напоминаем, что такое поведение недопустимо. ⚠️

Все должны соблюдать правила дорожного движения, особенно при сопровождении детей.