Льготы на проезд в общественном транспорте: кому положено в этом году?

14 января, 2026 17:21

Важно 0 комментариев

Для обеспечения льгот на проезд в общественном транспорте в этом году в госбюджете предусмотрено 25 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Льготы на проезд в общественном транспорте предоставляются ряду категорий населения, установленных нормативными актами, включая детей дошкольного возраста, детей-сирот, политически репрессированных лиц и участников национального сопротивления, детей с инвалидностью, лиц с I группой инвалидности и сопровождающих, а также лиц с II группой инвалидности и многодетные семьи.

Как подчеркнули в Минсообщения, в бюджете на 2026 год финансирование на эти цели не сокращено и сохранено в прежнем объеме.

Министерство также отмечает, что льготы на проезд определенным группам населения предоставляют самоуправления, в том числе обеспечивая доставку школьников в учебные заведения.

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО) (3)

В Латвии хотят постепенно прекратить вещание всех радиостанций на русском языке (9)

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

Важно 0 комментариев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Экс министр Илзе Винькеле возглавит реабилитационный центр «Вайвари»

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Морозы против гриппа: инфекция отступает — пневмония усиливается!

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО)

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Умер один из создателей Саласпилсского ядерного реактора

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

