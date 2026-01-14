Льготы на проезд в общественном транспорте: кому положено в этом году?

Льготы на проезд в общественном транспорте предоставляются ряду категорий населения, установленных нормативными актами, включая детей дошкольного возраста, детей-сирот, политически репрессированных лиц и участников национального сопротивления, детей с инвалидностью, лиц с I группой инвалидности и сопровождающих, а также лиц с II группой инвалидности и многодетные семьи.

Как подчеркнули в Минсообщения, в бюджете на 2026 год финансирование на эти цели не сокращено и сохранено в прежнем объеме.

Министерство также отмечает, что льготы на проезд определенным группам населения предоставляют самоуправления, в том числе обеспечивая доставку школьников в учебные заведения.