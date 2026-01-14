Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

Представитель полиции Шотндии рассказал, что утром 9 января полиция получила сообщение о том, что трое мужчин получили травмы возле дома на Balloan Road. Один из них — раненый гражданин Латвии — позже скончался в больнице.

У Артура констатировали ножевые ранения в шею и тело.

По подозрению в убийстве полиция задержала 38-летнего Дэвида Уоллеса, а также его 21-летнего сына Лайала.

Сообщается, что 12 и 13 января Уолессы предстали перед судом Инвернесса на закрытом заседании по обвинению в убийстве, однако ни один из них свою вину в содеянном не признал.