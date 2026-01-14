Женщина считает, что таким игрушкам с вышеупомянутой символикой не место на полках магазинов. К тому же, по её словам, единственный язык, на котором говорят в магазине, – русский.

«Маленькие танки, я смотрю, а там эта буква Z, и я смотрю еще раз, я снова взяла, осмотрела и поняла, подождите, нет. Ну это уже ни в какие ворота! Я понимаю, что Вецмилгравис – такой русский район, но это слишком», - говорит Синтия.

Историк Латвийского военного музея категорически не согласен с тем, что буква Z, изображенная на этой игрушке, — это просто буква. Он называет эту ситуацию российской пропагандой.

При этом, как отметили в Центре защиты прав потребителей, никаких законодательных норм, ограничивающих продажу подобных игрушек, не существует. Нужно только, чтобы изделие отвечало нормам безопасности. А уж какие на нем буквы - этого нормативы не регламентируют.