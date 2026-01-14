Что лучше: завещать квартиру детям или подарить? Мнение юриста

Сравним издержки оформления, удобство и затраченное время, а также налоги при возможной последующей продаже.

Речь в этой статье пойдёт о близких родственниках, которым тем или иным способом передают недвижимость. Для дальних родственников и не родственников ситуация иная — о них напишу отдельно.

Первое — стоимость оформления.

То есть что дороже в оформлении (оплата пошлин, оплата нотариусу и т. д.)?

Пошлины.

Если по договору дарения недвижимость получают дети, супруг, родители, братья, сёстры, сводные братья и сёстры, внуки, правнуки, дедушки и бабушки, госпошлина составляет 0,5 % от стоимости недвижимости.

При наследовании. Супругу и наследникам первой, второй и третьей очереди, проживавшим совместно с наследодателем, — 0,25 % от стоимости наследуемого недвижимого имущества;

остальным наследникам первой и второй очереди (тем, кто не проживал совместно с наследодателем), — 0,5 % от стоимости наследуемого недвижимого имущества.

Кроме того, и в первом, и во втором случае необходимо заплатить за услуги нотариуса.

О тарифах нотариуса я подробно писал здесь:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0D3fJLMomoJi95D7z3YQ4JLxuQVfJ2NeRcGvkzEwcqiD2tLZoRpBSETcV5gLkFhBkl&id=61582513657666

Оформление у нотариуса будет несколько дороже при варианте наследования, но если мы говорим о близких родственниках, для которых и госпошлина, и услуги нотариуса дешевле, чем для дальних родственников и не родственников, то разница в стоимости оформления будет не настолько велика, чтобы стать решающим фактором при принятии решения.

Время

При заключении договора дарения одаряемый сразу становится собственником квартиры, а при наследовании — только после смерти завещателя, принятия наследства и его оформления. Процедуры вступления в наследство могут растянуться на многие месяцы. В этом аспекте дарение удобнее.

Последующая продажа квартиры

При принятии решения также нужно подумать о дальнейших действиях с квартирой. Собирается ли наследник (одаряемый) — близкий родственник — после получения квартиры в собственность её вскоре продавать? Если да, необходимо учитывать вопросы налогообложения.

При наследовании важно помнить, что в свидетельстве о наследовании можно указать рыночную стоимость квартиры, по которой планируется её продажа. Тогда не будет разницы между ценой приобретения и ценой продажи, и не придётся платить налог с этой разницы.

Второй аспект, который можно принять во внимание, — супруги и близкие родственники наследуют также срок владения квартирой. Например, если квартира принадлежала наследодателю 10 лет, то с точки зрения налогообложения наследник «наследует» эти 10 лет. В некоторых случаях это может быть полезно.

Например, если всё же образуется разница между ценой приобретения и ценой продажи, срок владения может позволить применить предусмотренные законом освобождения — например, при владении квартирой более пяти лет и наличии задекларированного места жительства в течение одного года.

При дарении ситуация несколько сложнее. С одной стороны, одаряемый сразу становится собственником и может начать накапливать срок владения (например, те же пять лет). С другой стороны, в первые пять лет после получения недвижимости в подарок от близкого родственника стоимостью приобретения считается стоимость, за которую ДАРИТЕЛЬ приобрёл эту недвижимость.

Вот здесь разница между ценой приобретения и продажи может образоваться значительная и, если нет предусмотренных законом освобождений, то придется заплатить налог. После пяти лет владения стоимостью приобретения считается сумма, указанная в договоре дарения.

Подробнее об этом я писал здесь:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PGzxYgvRUCM9uCfkuJqNVTVj3xDKue82Z2vrwpGHAJ93czcNXtg6kya5c9k56F9Hl&id=61582513657666

Эти моменты нужно учитывать при выборе способа передачи недвижимости — дарением или через наследование. Однако каждый случай индивидуален. Есть и тонкие семейные взаимоотношения, собственность за границей, неотклоняемые наследники и другие вопросы, которые также следует принимать во внимание.

Надеюсь, этот вопрос стал для вас чуть яснее.