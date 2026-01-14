Морозы против гриппа: инфекция отступает — пневмония усиливается!

Клинически подтвержденный диагноз гриппа был поставлен 182 пациентам, что составляет в среднем 268,5 случаев на 100 000 населения, и это на 15,1% меньше, чем неделей ранее, когда заболеваемость составляла 316,4 случая на 100 000 населения.

Случаи гриппа зарегистрированы на всех десяти территориях мониторинга SPKC. Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему наблюдается в Елгаве — там зарегистрировано 944,9 случая гриппа на 100 000 жителей. Высокий уровень заболеваемости также отмечен в Екабпилсском крае, где зарегистрировано 590,7 случаев на 100 000 жителей.

SPKC обращает внимание на то, что число случаев других острых респираторных инфекций также резко возросло на прошлой неделе — количество обращений в амбулаторные учреждения по поводу острых респираторных инфекций увеличилось в 2,2 раза по сравнению с предыдущей неделей, почти достигнув предпраздничного уровня.

В течение недели с симптомами других острых респираторных инфекций обратились в общей сложности 942 пациента, что составляет в среднем 1389,6 случаев на 100 000 жителей.

Также наблюдается значительный рост числа случаев пневмонии, интенсивность которой превысила показатели как предыдущей недели, так и предпраздничного периода, при этом особенно заметно увеличение заболеваемости среди пожилых людей.

В случае пневмонии за неделю амбулаторные учреждения посетили 71 пациент, или в среднем 100 000 зарегистрированных случаев.

104,7 случаев на 100 000 населения, что в 2,3 раза больше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 45,4 случая на 100 000 населения.

Следовательно, показатель заболеваемости пневмонией на прошлой неделе превысил показатель, достигнутый в предпраздничный период, который составлял 83,5 случая на 100 000 населения.

На прошлой неделе доля пациентов, госпитализированных с тяжелыми острыми респираторными инфекциями в десяти медицинских учреждениях, включенных в мониторинг, снизилась.

Среди пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями, обследованных в больницах, грипп был подтвержден у 12,8%. Для сравнения, за предыдущую неделю грипп был подтвержден у 20,4% таких пациентов.

На прошлой неделе в Национальной микробиологической референс-лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы было протестировано 392 клинических образца на наличие вирусов гриппа, из которых 41 случай (10,5%) был подтвержден как грипп. Для сравнения, на предыдущей неделе грипп был подтвержден в 59 случаях (15,4%).

На прошлой неделе было обнаружено 17 вирусов гриппа А и 25 нетипированных вирусов.

Между тем, доля положительных результатов тестов на COVID-19 увеличилась до 7,5% по сравнению с 5,4% неделей ранее.

В целом, доля пациентов с респираторными инфекциями, обращающихся в амбулаторные учреждения, составила 19% от общего числа пациентов, посещающих эти учреждения. Неделей ранее эта доля составляла 27%.

Как и в предыдущие недели, у детей в возрасте до 14 лет, особенно у детей младшего возраста до четырех лет, зафиксирована более высокая частота острых респираторных инфекций.

В целом, по сравнению с данными прошлой недели, заболеваемость респираторными инфекциями увеличилась во всех возрастных группах.

В случаях тяжелых острых респираторных инфекций на прошлой неделе были госпитализированы 182 пациента, из которых 12, или 6,6%, были помещены в отделения интенсивной терапии. Доля этих пациентов в общем числе госпитализированных снизилась до 3,9% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с предыдущей неделей она составляла 7%.

В стационарных медицинских учреждениях было обследовано 522 пациента на грипп, в том числе 67 человек, что составляет 12,8% от общего числа подтвержденных случаев гриппа.

Вирус гриппа А подтвержден в 66 случаях, а вирус гриппа В — в одном случае.

Доля положительных тестов на COVID-19 среди стационарных пациентов снизилась. В стационаре было протестировано 468 пациентов на инфекцию, из которых у десяти (2,1%) подтвердилось заражение COVID-19. Для сравнения, в первую неделю января COVID-19 был выявлен у 21 пациента, или 4,7%.

Из 600 лабораторных тестов на COVID-19 45, или 7,5%, оказались положительными и подтвердили наличие инфекции. Для сравнения, неделей ранее было проведено 706 тестов, из которых положительными оказались 5,4%.

На прошлой неделе в больницы были госпитализированы 47 пациентов с COVID-19, по сравнению с 41 неделей ранее.

На прошлой неделе в больницах прошли лечение в общей сложности 78 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, в том числе 34 человека, или 43,6% пациентов, у которых это заболевание было основным диагнозом.

За прошедшую неделю зафиксировано пять смертей среди пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19.

Согласно данным SPKC, в ​​прошлом году было зарегистрировано в общей сложности 132 случая смерти пациентов с COVID-19.

Однако за прошедшую неделю сообщений о смертельных случаях среди пациентов с подтвержденным или предполагаемым гриппозным заболеванием не поступало.

С начала сезона гриппа зарегистрировано пять смертельных случаев среди пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа типа А. Все пациенты были старше 60 лет и имели множественные хронические сопутствующие заболевания. Четверо из умерших пациентов не были вакцинированы против гриппа в этом сезоне.