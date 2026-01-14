Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?

Редакция PRESS 14 января, 2026 14:37

Премьер Эвика Силиня (Новое единство) в среду подчеркнула журналистам, что кто-то обязательно должен взять на себя ответственность за незавершённое строительство моста для проекта Rail Baltica в Даугаве.

«Я не понимаю, почему кто-то был так заинтересован и придумал, что сначала нужно где-то забить эти сваи», — сказала Силиня.

Из слов премьера следует, что она поручила министру сообщения рассчитать, сколько будут стоить необходимые решения по консервации опор, но расчёт ещё не выполнен.

«Но параллельно идёт расследование по Rail Baltica, потому что я полностью согласна, что ответственность должен нести не один человек за то, как этот проект управлялся», — подчеркнула Силиня.

Проект реализуют как внедряющая компания в Латвии «Eiropas dzelzceļa līnijas», так и «RB Rail», а также Министерство сообщения, которое долгое время отвечало за проект, отметила Силиня.

«В этом проекте было очень много менеджеров, руководителей проектов, которые получали конкурентоспособную, хорошую зарплату. Я думаю, что и им нужно суметь объяснить, почему были приняты такие решения, в результате которых у нас появились эти сваи», — сказала премьер.

Ранее сообщалось, что председатель правления «Eiropas dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме в этом месяце в передаче TV24 «Uz līnijas» раскрыл, что забитый в Даугаве опорный столб моста «Rail Baltica» в этом году будет законсервирован, а его «расконсервация» скорее всего произойдёт только после 2030 года.

Также сообщалось, что, по данным «RB Rail», стоимость первой очереди «Rail Baltica» в Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро, однако возможна экономия до 500 млн евро за счёт оптимизации технических решений, а также другие возможные способы экономии.

