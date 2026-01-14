Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Забыли? Минобороны просит 200 млн евро на защиту латвийского неба

© LETA 14 января, 2026 17:14

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство обороны предложит правительству перераспределить в бюджете еще 200 млн евро для укрепления системы противовоздушной обороны.

Средства в размере 200 млн евро планируется перераспределить из бюджетной программы "Финансирование мер по укреплению безопасности государства" в подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В настоящее время по программе "Содержание Национальных вооруженных сил" на 2026 и 2027 годы финансирование для приобретения систем противовоздушной обороны не запланировано.

Как сообщалось, в период с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 млн евро на укрепление противовоздушной обороны. В целом за пять лет на эти цели будет выделен 1 млрд евро.

Первое решение о перераспределении средств правительство приняло в декабре 2023 года, второе - в феврале прошлого года.

В ноябре 2023 года Минобороны подписало с немецкой компанией "Diehl Defence" договор о приобретении систем противовоздушной обороны средней дальности "IRIS-T" на сумму 600 млн евро, что обеспечит внедрение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Планируется, что поставки систем "IRIS-T" начнутся в 2026 году.
 

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас
Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

В Латвии хотят постепенно прекратить вещание всех радиостанций на русском языке
В Латвии хотят постепенно прекратить вещание всех радиостанций на русском языке (9)

Что лучше: завещать квартиру детям или подарить? Мнение юриста
Что лучше: завещать квартиру детям или подарить? Мнение юриста

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Экс министр Илзе Винькеле возглавит реабилитационный центр «Вайвари»

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Морозы против гриппа: инфекция отступает — пневмония усиливается!

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО)

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Умер один из создателей Саласпилсского ядерного реактора

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

