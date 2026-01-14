Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО

Редакция PRESS 14 января, 2026 14:18

Важно 0 комментариев

Журналист Лато Лапса на своей странице в TikTok опубликовал видео, на котором четко видно, что содержимое контейнеров для разного сортированного мусора обслуживающая компания скидывает в один мусоровоз. 

Как известно, жёлтые контейнеры установлены в Риге для сбора картона и пластика, а зеленые - для смешанного мусора. Но если всё идёт в одну машину, то зачем же мы сортируем?

Напомним, что с 1 марта 2027 года сортировка отходов станет обязательной для всех жителей столицы. Бумагу, пластик и металл необходимо будет разделять, а контейнеры для органических биологических отходов станут обязательными как для многоквартирных, так и для частных домов. 

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

