Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО

Как известно, жёлтые контейнеры установлены в Риге для сбора картона и пластика, а зеленые - для смешанного мусора. Но если всё идёт в одну машину, то зачем же мы сортируем?

Напомним, что с 1 марта 2027 года сортировка отходов станет обязательной для всех жителей столицы. Бумагу, пластик и металл необходимо будет разделять, а контейнеры для органических биологических отходов станут обязательными как для многоквартирных, так и для частных домов.