Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Раздел унаследованного имущества супругов при разводе: как по закону?

«Семь секретов» 14 января, 2026 16:52

Юридическая консультация 0 комментариев

-После свадьбы мы с мужем жили в съемной квартире, а потом переехали в квартиру, которая досталась мне по наследству после смерти моего папы. Пару лет назад я получила по наследству еще одну квартиру - от своей тети, папиной сестры. У нее не было семьи, и я оказалась единственной родственницей. Эту квартиру я стала сдавать. Сейчас мы с мужем собираемся разводиться. У мужа есть квартира его мамы. Он тоже по наследству ее получил. При оформлении наследства по совету нотариусов и я, и муж сделали запись в Земельной книге, что это отдельная собственность. Никаких брачных договоров мы не заключали никогда. Скажите, кто из нас и на какую квартиру может претендовать при разводе? Действительно, что каждому из нас останется по квартире, а мою вторую надо будет разделить пополам, так как мы живем в ней?

Согласно положениям Гражданского закона, каждый супруг сохраняет то имущество, которое принадлежало ему до вступления в брак, а также имущество, которое он приобретает во время брака как раздельное имущество.

В каких случаях имущество считается раздельным

Раздельным имуществом каждого супруга, в частности, является:

1. Имущество, которое принадлежало супругу до брака или которое супруги по договору определили как раздельное имущество.

2. Предметы, которые служат только для личного пользования одного супруга или необходимы для его самостоятельной деятельности.

3. Имущество, полученное одним супругом безвозмездно во время брака.

4. Доходы от раздельного имущества супруга, которые не были переданы на нужды семьи и общего хозяйства.

5. Имущество, которым заменено имущество, указанное в пунктах 1–4.

Тот супруг, который утверждает, что определенное имущество является раздельным, обязан это доказать. То, что недвижимое имущество является раздельным имуществом одного супруга, подлежит внесению в Земельные книги.

Кому принадлежат унаследованные квартиры

Из указанного в письме можно сделать вывод, что в Земельной книге оформлена запись о том, что обе квартиры, полученные вами по наследству от отца и тети, зарегистрированы в Земельной книге как ваше отдельное имущество, а квартира, полученная вашим мужем по наследству от матери – его отдельное имущество.

Таким образом, квартиры, полученные вами по наследству от отца и от тети, являются вашей раздельной собственностью, так как, во-первых, они получены по наследству (безвозмездно), а во-вторых, это подтверждено записью в Земельной книге.

Тот факт, что вы с мужем проживали в одной из ваших квартир (унаследованной от отца) в период брака, не превращает ее в совместную собственность, поскольку квартира не была приобретена на ваши с мужем общие средства и между вами не было соглашения о признании ее совместной собственностью. Закон связывает возникновение совместной собственности не с проживанием, а с источником приобретения имущества или специальным соглашением супругов.

Квартира, полученная вашим мужем по наследству от его матери, является его раздельной собственностью по тем же правовым основаниям, что и в вашем случае.

Заключение

Таким образом, при расторжении брака у каждого из вас остается принадлежащее вам наследственное недвижимое имущество: вам — обе унаследованные квартиры (от отца и тети), вашему мужу — его квартира, унаследованная от матери. Ни одна из квартир, полученных по наследству и оформленных как отдельная собственность, делиться между вами не должна.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Дикое видео: мама переносит малыша через дорогу (ВИДЕО)
Важно

Дикое видео: мама переносит малыша через дорогу (ВИДЕО)

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО)
Важно

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО) (3)

Что лучше: завещать квартиру детям или подарить? Мнение юриста
Юридическая консультация

Что лучше: завещать квартиру детям или подарить? Мнение юриста

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

Важно 00:16

Важно 0 комментариев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Читать
Загрузка

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Читать

Экс министр Илзе Винькеле возглавит реабилитационный центр «Вайвари»

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Читать

Морозы против гриппа: инфекция отступает — пневмония усиливается!

Новости Латвии 20:30

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Читать

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО)

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Читать

Умер один из создателей Саласпилсского ядерного реактора

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

Читать