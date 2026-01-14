Раздел унаследованного имущества супругов при разводе: как по закону?

Согласно положениям Гражданского закона, каждый супруг сохраняет то имущество, которое принадлежало ему до вступления в брак, а также имущество, которое он приобретает во время брака как раздельное имущество.

В каких случаях имущество считается раздельным

Раздельным имуществом каждого супруга, в частности, является:

1. Имущество, которое принадлежало супругу до брака или которое супруги по договору определили как раздельное имущество.

2. Предметы, которые служат только для личного пользования одного супруга или необходимы для его самостоятельной деятельности.

3. Имущество, полученное одним супругом безвозмездно во время брака.

4. Доходы от раздельного имущества супруга, которые не были переданы на нужды семьи и общего хозяйства.

5. Имущество, которым заменено имущество, указанное в пунктах 1–4.

Тот супруг, который утверждает, что определенное имущество является раздельным, обязан это доказать. То, что недвижимое имущество является раздельным имуществом одного супруга, подлежит внесению в Земельные книги.

Кому принадлежат унаследованные квартиры

Из указанного в письме можно сделать вывод, что в Земельной книге оформлена запись о том, что обе квартиры, полученные вами по наследству от отца и тети, зарегистрированы в Земельной книге как ваше отдельное имущество, а квартира, полученная вашим мужем по наследству от матери – его отдельное имущество.

Таким образом, квартиры, полученные вами по наследству от отца и от тети, являются вашей раздельной собственностью, так как, во-первых, они получены по наследству (безвозмездно), а во-вторых, это подтверждено записью в Земельной книге.

Тот факт, что вы с мужем проживали в одной из ваших квартир (унаследованной от отца) в период брака, не превращает ее в совместную собственность, поскольку квартира не была приобретена на ваши с мужем общие средства и между вами не было соглашения о признании ее совместной собственностью. Закон связывает возникновение совместной собственности не с проживанием, а с источником приобретения имущества или специальным соглашением супругов.

Квартира, полученная вашим мужем по наследству от его матери, является его раздельной собственностью по тем же правовым основаниям, что и в вашем случае.

Заключение

Таким образом, при расторжении брака у каждого из вас остается принадлежащее вам наследственное недвижимое имущество: вам — обе унаследованные квартиры (от отца и тети), вашему мужу — его квартира, унаследованная от матери. Ни одна из квартир, полученных по наследству и оформленных как отдельная собственность, делиться между вами не должна.