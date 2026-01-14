Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

14 января, 2026

0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

"Про штрафы. Всё-таки думаю надо поделится информацией. Я работаю в вечернюю смену и моя дорога на работу и с работы проходит по дороге мимо Rimi на Пулквиежа [Бриежа]. Все знают проезд мимо стоянки?

Так вот у меня пришли штрафы на половину моей зарплаты ! За не оплаченную стоянку! И все они на время с 17.00 - 23.00. хотя в это время я уже нахожусь на работе ( могу предоставить видео со стоянки на рабочем месте , и вход у нас фиксируется чипом)

То есть захват номера происходит во время проезда вдоль стоянки. Естественно была написана просьба предоставить фото о том что машина стоит ....и именно на парковке. Прислали один снимок . И он именно на дороге.

Коороч, будьте бдительны. Рими на Пулквиежа [Бриежа] опасное место! Штрафы были отменены мне, проверяйте всегда прежде чем оплатить. А лично я в этот Рими ни ногой теперь".


 
 
 

