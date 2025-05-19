Почему Рига остаётся без прогулочных корабликов на Даугаве: предприниматели

В первом аукционе участвовало несколько претендентов, но перед утверждением результатов поступила жалоба от ООО "Jaunā Vecrīga", которое считает условия несправедливыми.

Одна из причин недовольства - увеличение гарантийного взноса, который предусмотрен на случай, если со стороны арендатора городу будет причинен ущерб.

Теперь вместо прежних 3000 евро владельцу корабликов нужно зарезервировать сумму, в пять раз превышающую предложенную арендную плату.

Как указал член правления ООО "Jaunā Vecrīga" Янис Уваров, туризм в Риге и так подорван, и требовать от предпринимателей такие деньги, которые к тому же замораживаются на пять лет, ненормально.

ООО "River Tour Riga" также оспорило результаты аукциона, так как не понимает, почему результаты первого конкурса не были утверждены.

По мнению компании, это незаконно, поэтому она обратилась в суд.

(Lsm.lv)

