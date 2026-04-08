Почему после перерасчёта моя пенсия не выросла?

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 11:55

Новости Латвии

В конце марта Государственное агентство социального страхования сообщило, что в апреле автоматически пересчитает пенсии 141 000 получателей, которые работают или работали ранее.

В среднем пенсия после перерасчёта увеличится на 18,50 евро на человека. В целом расходы специального бюджета вырастут примерно на 2,6 миллиона евро в месяц.

Однако часть жителей оказалась в недоумении: пенсия пересчитана, но её размер не увеличился, а в некоторых случаях даже выглядит меньше.

Как пояснили в агентстве в социальной сети X, в решении о перерасчёте указывается размер пенсии без доплаты за стаж. Пересчитывается сама пенсия, а не доплата. При фактической выплате сумма будет больше, так как к ней добавится доплата за стаж.

 

Перерасчёт касается получателей пенсий по возрасту, инвалидности первой и второй группы, а также выслуги лет, если после назначения пенсии они продолжали работать. Условие - хотя бы один месяц должны быть внесены социальные взносы, а с момента последнего перерасчёта должно пройти не менее 12 месяцев.

Ранее для перерасчёта нужно было подавать заявление, и делать это можно было не чаще одного раза в год. Теперь процесс автоматизирован.

«Автоматический перерасчёт позволит пересматривать размер пенсий без участия самих людей», - отметил директор агентства Марис Крастиньш.

В агентстве добавили, что многие раньше не пользовались правом на перерасчёт, поэтому в первую автоматическую волну включили и тех, кто работал много лет назад, но не подавал заявление.

Если на 1 апреля 2026 года у человека ещё нет права на перерасчёт, например не прошло 12 месяцев, он будет произведён 1 апреля 2027 года. В дальнейшем перерасчёт будет происходить автоматически раз в год.

Получатели пенсий могут выбрать и другую дату перерасчёта. Для этого заявление нужно подать минимум за два месяца до следующей автоматической даты.

Тем, кто уже подал заявление о смене даты до 31 января, перерасчёт с 1 апреля этого года проводиться не будет - он произойдёт с указанной в заявлении даты. Таких заявлений уже подано 30,5 тысячи.

Решение о перерасчёте направят на e-адрес, если он активирован, либо его можно будет посмотреть в электронных сервисах агентства или получить лично.

С части пенсии, превышающей необлагаемый минимум, удерживается подоходный налог 25,5%.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

