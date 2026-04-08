Почему после перерасчёта моя пенсия не выросла?

В среднем пенсия после перерасчёта увеличится на 18,50 евро на человека. В целом расходы специального бюджета вырастут примерно на 2,6 миллиона евро в месяц.

Однако часть жителей оказалась в недоумении: пенсия пересчитана, но её размер не увеличился, а в некоторых случаях даже выглядит меньше.

Как пояснили в агентстве в социальной сети X, в решении о перерасчёте указывается размер пенсии без доплаты за стаж. Пересчитывается сама пенсия, а не доплата. При фактической выплате сумма будет больше, так как к ней добавится доплата за стаж.

Saņemot lēmumu par pensijas automātisko pārrēķinu, dažiem šķiet, ka pensija nav palielinājusies.

❗️Lēmumā norāda pārrēķinātās pensijas apmēru BEZ PIEMAKSAS par stāžu. Pārrēķina pensiju, bet ne piemaksu!

Kad cilvēks saņems pensiju, tā būs kopā ar piemaksu, līdz ar to lielāka. — VSAA (@VSAA_LV) April 7, 2026

Перерасчёт касается получателей пенсий по возрасту, инвалидности первой и второй группы, а также выслуги лет, если после назначения пенсии они продолжали работать. Условие - хотя бы один месяц должны быть внесены социальные взносы, а с момента последнего перерасчёта должно пройти не менее 12 месяцев.

Ранее для перерасчёта нужно было подавать заявление, и делать это можно было не чаще одного раза в год. Теперь процесс автоматизирован.

«Автоматический перерасчёт позволит пересматривать размер пенсий без участия самих людей», - отметил директор агентства Марис Крастиньш.

В агентстве добавили, что многие раньше не пользовались правом на перерасчёт, поэтому в первую автоматическую волну включили и тех, кто работал много лет назад, но не подавал заявление.

Если на 1 апреля 2026 года у человека ещё нет права на перерасчёт, например не прошло 12 месяцев, он будет произведён 1 апреля 2027 года. В дальнейшем перерасчёт будет происходить автоматически раз в год.

Получатели пенсий могут выбрать и другую дату перерасчёта. Для этого заявление нужно подать минимум за два месяца до следующей автоматической даты.

Тем, кто уже подал заявление о смене даты до 31 января, перерасчёт с 1 апреля этого года проводиться не будет - он произойдёт с указанной в заявлении даты. Таких заявлений уже подано 30,5 тысячи.

Решение о перерасчёте направят на e-адрес, если он активирован, либо его можно будет посмотреть в электронных сервисах агентства или получить лично.

С части пенсии, превышающей необлагаемый минимум, удерживается подоходный налог 25,5%.