Старые и больные. Латвия вторая с конца в ЕС по здоровью пенсионеров

С возрастом ситуация резко ухудшается. Среди молодёжи 16–24 лет положительно оценивают своё здоровье 91,3%. В группе 55–64 лет — уже 61,1%. После 65 лет показатель падает до 40,0%.

Лидерами среди пожилых остаются Ирландия (62,0%), Бельгия (57,4%) и Люксембург (56,8%). Там большинство людей старше 65 лет сохраняют ощущение хорошего самочувствия.

Латвия — в числе аутсайдеров. Только 13,1% пожилых жителей страны оценивают своё здоровье как хорошее или очень хорошее. Хуже показатель лишь в Литве — 12,5%. В Португалии — 19,1%.

Разрыв внутри ЕС выглядит жёстко: одни страны удерживают здоровье населения, другие — теряют его уже к пенсионному возрасту.