Украинцы массово покидают одну из самых богатых стран ЕС: из-за языка

Речь идет о Финляндии, которая с 2022 года разрешила 90 000 украинских беженцев жить и работать в стране.

В настоящее время в стране проживает около 50 000 украинцев; остальные уехали из-за проблем с интеграцией и нехватки работы.

Местные СМИ отмечают, что главной проблемой на финском рынке труда является обязательное знание местного языка, что создает дополнительные трудности для иммигрантов.

«Я ищу работу, но ничего не могу найти. Даже на фермах требуется знание финского языка; одного английского недостаточно. Каждую неделю я отправляю десятки резюме, и на большинство из них даже не получаю отказа», — пожаловался журналистам один украинец с опытом работы строительным инженером.